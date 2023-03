Le film sur l’expédition polaire de deux aventuriers belges de Nanok Expedition est là: voici les conférences et projections à venir

<< Rendez-vous ici pour plus d’information >>

Conférences et projections

Le film sera diffusé une première fois le 7 mars sur Tipik mais d’autres occasions sont mises à disposition, au cas où vous l’avez raté.

7 mars : projection lors du festival GO Future ! au Cinéscope de Louvain-la-Neuve, 19h45 ;

23 mars : participation au Printemps des Sciences de Louvain-la-Neuve, lors d’un workshop organisé par Sophie Opfergelt du Earth&Life Institute et scientifique du projet Nanok, 11h15 ;

13 avril : projection pour le Club Alpin Belge à la Maison Haute de Watermael-Boitsfort, 19h45 ;

21 avril : conférence-débat à l’intention des jeunes de 10 à 14 ans au Wolubilis (Woluwe-Saint-Lambert), une initiative des explorateurs et des services de la Culture, du Développement durable et de l’Environnement, du Sport et de la Jeunesse. RDV à 17h00.

​21 avril : échange avec les explorateurs et projection tout public du documentaire LA TRAVERSÉE au Wolubilis (Woluwe-Saint-Lambert). Ensuite, la bar est ouvert ! RDV à 19h45.

Gilles Denis propose également des conférences en société pour approfondir toujours plus les compétences de votre équipe.

Sioux productions

Ce film, réalisé par Sioux Productions, retrace l’expédition et permet aux spectateurs de s’imaginer au mieux l’Aventure hors norme vécue par Gilles et Nathan.

Viviane de Laveleye, productrice, Sioux productions : “Nous sommes une jeune boîte de production, nous créons du contenu pour les autres et développons nos propres projets de films ou créations sonores, principalement documentaires. Jusqu’à maintenant on a surtout travaillé sur des sujets liés à la culture, la planète, la science. Ce qui nous a plu dans ce projet Nanok, c’est le dynamisme contagieux de Gilles et Nathan et puis l’aspect scientifique de l’expédition. Aussi, on a une histoire polaire riche en Belgique avec des explorateurs qui ont marqué l’histoire. Nanok est la prochaine expédition polaire belge, et Gilles et Nathan sont peut-être la relève des explorateurs belges, surtout après le récent décès de Dixie Dansercoer, qui était d’ailleurs parrain de l’expédition et qui devait figurer dans le film. ”

Xavier : “Le film interroge la notion d’explorateur. Qu’est qu’être explorateur aujourd’hui alors que la planète a été sillonnée dans les moindres recoins, qu’il n’y a plus rien à découvrir mais tout à préserver ? S’aventurer en 2022 peut difficilement se concevoir sans prendre en compte le défi environnemental. ”

Viviane : “Le Groenland se trouve sur la ligne de front de la fonte des glaces arctiques. Ce film est une occasion de vulgariser auprès du grand public la recherche autour du climat. Suivre deux aventuriers trentenaires dans de la science de terrain représente en outre un vecteur de récit plus accessible et attractif que les interviews de scientifiques. Loin de nos ancêtres conquérants, l’aventurier moderne n’est-il pas l’explorateur – et le héraut – des limites de l’Homme et de son habitat ? ”

Nanok Expedition ?

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif doublé d’une mission scientifique ambitieuse qui s’est déroulé au Groenland entre avril et septembre 2022. Pendant 6 mois, les deux Bruxellois – Gilles Denis et Nathan Goffart – ont exploré les étendues sauvages du Groenland afin d’y réaliser une première mondiale : un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée polaire de la calotte glaciaire, une expédition en kayak de mer parmi les glaces de l’Est et les fjords du Sud, et l’ouverture d’un big wall (Escalade d’une grande paroi rocheuse via un nouvel itinéraire) !

450 km en ski-pulka le long du Cercle Polaire Arctique ;

Plus de 400 km en kayak de mer, face aux fronts glaciaires et parmi la banquise ;

600 m d’escalade de paroi verticale vierge en terrain d’aventure ;

Pendant 6 mois, pour le sport et la science climatique.

L’Aventure au service de la Science

Pour l’Observatoire Royal de Belgique (ORB), Gilles et Nathan ont réalisé des mesures topographiques que les chercheurs comparent en ce moment même aux données satellites afin de calibrer plus précisément les modèles d’élévation de la calotte glaciaire. Ils sont revenus avec pas moins de 20 jours complets de données tout au long leur traversée polaire, malgré les gros challenges techniques et technologiques imposés par les rudes conditions Arctiques.

Pour l’Université Libre de Bruxelles (ULB), les deux aventuriers ont récolté 16 échantillons de neige (i.e. 16 x 2 litres, soit pas loin de 16kg de neige à tirer en plus de leur 100kg d’équipement) pour étudier l’impact du dépôt de poussières à la surface de la calotte glaciaire sur la croissance d’algues microscopiques qui noircissent sa surface et entraîne sa fonte accélérée. Ils ont également prélevé, durant la partie en kayak de mer, 10 échantillons de d’eau de mer filtrée pour évaluer l’impact des microplastiques sur l’eau du littoral groenlandais.

Pour l’Université de Liège (ULiège) et le Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) au Danemark, ils ont étudié l’accumulation neigeuse annuelle le long du Cercle Polaire Arctique en mesurant les densités et profondeurs de celle-ci dans 10 fosses à neige creusées à la main. Ceci permettra aux scientifiques de valider les résultats tirés des modèles climatiques existants, et contribuera à mieux comprendre l’équilibre des masses de glace au Groenland.

Pour l’Université Catholique de Louvain (UCL) enfin, Gilles et Nathan ont récolté depuis leurs kayaks de mer 26 échantillons d’eau filtrée au sein de 3 fjords soigneusement sélectionnés avec les scientifiques. L’étude de leur composition permettra de détecter et comprendre les signes précurseurs de fonte du pergélisol (i.e. épaisseur de sol gelée en permanence) suite à leur récente exposition aux éléments moyennant le retrait des glaciers, de même que l’impact de cette fonte sur la biochimie des fjords.

Vous l’aurez compris : ici, l’aventure est mise au service de la science, et vise ainsi à renouer avec le caractère foncièrement exploratoire de la recherche scientifique, quelque peu oublié sans doute au contact des technologies modernes (images et mesures par satellites, etc.). C’est d’ailleurs la question à laquelle leur documentaire, réalisé par Sioux Productions pour la RTBF, tente de répondre : “Qu’est-ce qu’être explorateur en 2022, quand il n’y a plus de terres à découvrir mais une planète à préserver ?”.

Le passionné du Grand Nord : Gilles Denis

“Je m’appelle Gilles Denis, je suis un Bruxellois de 32 ans avec une passion sans limites pour l’Arctique, les grands espaces sauvages et l’aventure sous toutes ses formes. À l’université j’ai étudié la physique, avec une spécialité en Physique de la Terre et du Climat. J’ai toujours voulu avoir un impact positif sur le monde, et après un doctorat écourté sur le thème de la glace de mer, je me suis juré de persévérer et de trouver un moyen d’explorer à ma propre façon les pôles, tout en y apportant ma touche personnelle d’utilité publique.

Quand j’ai imaginé Nanok Expédition en 2016, la toute première fois que j’ai posé les pieds au Groenland, j’étais loin du compte mais à force de persévérance, d’années de préparation et avec l’aide d’un compagnon hors-pair, nous l’avons fait ! Nanok combine tout ce dans quoi je me suis spécialisé en un seul et ambitieux projet d’expédition. Il est aussi la preuve que les aventuriers sont les ambassadeurs naturels de la science de terrain, et qu’en mettant “l’aventure au service de la science” nous pouvons faire de la science plus écologique, plus économique, avec une logistique moins lourde, tout en donnant la parole aux scientifiques via une plateforme qui permet plus facilement d’atteindre le grand public ! Et cela me semble aujourd’hui d’une importance capitale.

Bref, ce n’est que le début ! Aujourd’hui, je jongle entre mon travail de guide de voyages et d’expéditions (au Groenland, Islande et Scandinavie depuis 2016), et mes grands rêves d’aventure, que je souhaite mettre davantage au service de la recherche environnementale et climatique. Avis aux amoureux des grands espaces : je risque de bientôt rechercher des volontaires pour m’y accompagner… ” développe Gilles Denis, fondateur et aventurier de Nanok Expedition.

L’accro au sport : Nathan Goffart

“Moi c’est Nathan, un homme de 31 ans accro au sport et à l’aventure. Fan d’escalade, de football et de sports en pleine nature, je passe la plupart de mon temps à m’entraîner, m’améliorer et à performer dans ces disciplines. En plus du sport, j’adore les grands espaces verts, hostiles et sauvages, j’aime voyager et découvrir de nouvelles choses que cette terre et ces gens ont à offrir. Gérant d’une société de compléments alimentaires naturels (Lepivits), la santé et l’alimentation font aussi partie intégrante de ma vie. Mais cette expédition m’a permis d’ouvrir les yeux et d’entreprendre une nouvelle carrière professionnelle. L’idée de partager mon savoir-faire de la montagne aux autres est quelque chose qui a toujours suscité un grand intérêt chez moi et qui va en lien avec mes passions, mon énergie débordante et le partage/transmission de ce qui me tient à cœur (pour les plus grand mais aussi les enfants/adolescents avec qui le courant passe très bien). De plus, avec toutes ces formations pour devenir Guide de haute montagne, j’aurais encore plus d’aptitude pour continuer à faire des expéditions dans les 4 coins de la planète mais, peut-être, avec une approche plus alpine et aventureuse encore :). Vous l’aurez compris, je ne vais pas m’arrêter de sitôt d’explorer les sommets, montagnes, arêtes, mur de glace, mur de granite,… que notre belle planète a à nous offrir ! Et qui sait, peut-être les partager avec vous. ” déclare Nathan Goffart, aventurier de Nanok Expedition.

