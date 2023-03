Euro d’athlétisme en salle : Nafi Thiam en route pour le titre et le record ! (DIRECT)

Avant la cinquième et dernière épreuve de ce pentathlon européen, Nafi totalise 4.142 pts, devant Sulek (4.008) et Vidts (3.923). Sauf chute dans le 800 m, le podium de cet Euro est connu. Et, pour ce qui est du record du monde, Nafi devra courir en 2:16.50.

Le 800 m final est programmé ce vendredi soir, peu après 19 h.

Poids : Nafi 14,54 m, Noor 14,12 m

Nafi Thiam : 15,54 m au poids.

Après avoir remporté la hauteur, Nafi Thiam a confirmé son excellent état de forme en s’offrant un nouveau record personnel au poids. La Namuroise n’a cessé de progresser au fur et à mesure de ses trois essais, mesurés à 14,80 m, 15,49 m et 15,54 m ! Sa précédente référence (15,52 m) datait de 2018, à Eaubonne.

Derrière Nafi, Noor Vidts a parfaitement limité les dégâts en lançant à 14,12 m, à son deuxième essai, alors que la Polonaise Adrianna Sulek a signé un lancer à 13,89 m, également un record personnel…

Le point sur le classement du pentathlon à mi-journée : 1. Nafi Thiam 3.106 pts ; 2. A. Sulek (Pol) 2.962 ; 3. Noor Vidts 2.900.

Hauteur : Nafi 1,92 m, Noor 1,83 m

Nafi Thiam : 1,92 m à la hauteur.

Dernière athlète à s’élancer à la hauteur, où elle entamait son concours à 1,80 m, Nafi Thiam fut également la dernière en piste. Mais, après cette deuxième épreuve du pentathlon, la Namuroise était bel et bien la… première au classement.

Nafi a, en effet, profité de l’une des se disciplines de prédilection, avec la longueur, pour prendre la tête provisoire, franchissant 1,92 m à son troisième essai, ce qui lui valait un total provisoire de 2.209 pts.

Derrière notre double championne d’Europe (2017 et 2021), la Polonaise Adrianna Sulek avait réussi 1,89 m et pris l’avantage sur Noor Vidts qui, avec 1,83 m, avait égalé ses performances de 2021, à Torun et 2022, à Belgrade. Au classement, Adrianna Sulek totalisait 2.175 pts pour 2.098 pts à Noor.

60 m haies : Noor 8.21, Nafi 8.23

Nafi Thiam : 8.23 sur 60 m haies.

Engagées dans la deuxième série du 60 m haies, les deux Belges avaient réussi un excellent début de journée. Noor Vidts s’était imposée en 8.21, signant son meilleur chrono de l’année.

Elle avait devancé de sept millièmes la Polonaise Adrianna Sulek (8.21, également) et… Nafi Thiam qui, en 8.23, avait égalé son record personnel datant de 2017, à Belgrade.

La suite du programme (heures belges)

19h05 > 800 m

Une journée, cinq épreuves

Une journée, cinq épreuves : tel est le programme de Nafi Thiam et Noor Vidts ce vendredi, à Istanbul. Le saviez-vous ? Le "pentathlon" vient de la racine grecque "penta" (cinq) et "athlon" (compétition).

Au début du XXe siècle, cette compétition d’épreuves combinées était uniquement masculine, devenant ensuite presque uniquement… féminine. Variante de l’heptathlon en plein air, le pentathlon est disputé en salle avec cinq épreuves tout au long de la journée.

Il y a le 60 m haies, la hauteur, le poids, la longueur et le 800 m. Par rapport à l’heptathlon, pas de 200 m, ni de javelot… Toutes les performances sont converties en points selon la table "hongroise".

Le record du monde du pentathlon est détenu par l’Ukrainienne Natalya Dobrynska avec 5.013 pts depuis le 9 mars 2012, à… Istanbul.

Le record de Belgique est la propriété de Noor Vidts avec 4.929 pts, en 2022, soit 25 points de plus que Nafi Thiam, en 2021, quand la Namuroise devint championne d’Europe à Torun (Pologne).