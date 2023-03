Nafi Thiam, en or à Istanbul: "C’est bon de battre un record du monde et de sentir qu’il y a encore du potentiel derrière"

”C’est un très beau total, ces 5055 points, mais je pense que j’aurais pu faire mieux explique-t-elle, le drapeau belge à la main. “J’ai laissé 20 centimètres sur la planche à la longueur par exemple, ça me fait un peu râler. Mais d’un autre côté, je peux qu’être contente, c’est un record du monde quand même ! En plus lors de ma première compétition de la saison. C’est bien de sentir qu’il y a tellement de potentiel derrière, dans toutes les épreuves, et que je peux faire encore mieux. Arriver comme ça dans la saison indoor et faire un record du monde comme ça, franchement c’est génial !”

À lire aussi

”À l’entraînement je me sentais bien, c’est vrai, reprend Nafi. Mais je n’avais pas assez de répétitions dans toutes les épreuves, en hauteur et en longueur par exemple, pour savoir ce que j’allais pouvoir atteindre comme total. Ce qui me fait particulièrement plaisir, c’est de battre un record du monde et de me sentir encore bien physiquement ! Je n’ai aucune douleur, rien du tout. Même sur 800m, je me suis sentie tellement bien ! Je n’avais pas du tout les jambes coupées et j’aurais sans doute pu faire un peu mieux là aussi où j’aurais pu accélérer un peu plus tôt. Mais 2.13, ça reste très bien pour moi. C’est bon de se sentir à l’aise et ça me donne beaucoup de confiance pour la suite.”

La suite de la saison, précisément, n’est pas encore définie mais tout semble s’annoncer sous les meilleurs auspices pour l’athlète et son nouvel entraîneur, Michaël Van der Plaetsen.

”J’étais entrée dans cette année en me disant qu’il s’agissait d’une saison de transition et qu’il faudrait être patient, et je ne compte pas changer de plan après cette compétition. On ne va pas s’emballer !” lance Nafi.

Qui continue qu’elle a rapidement songé à un excellent total. “Déjà, je n’avais pas couru aussi vite sur 60m haies depuis six ans. Puis à la hauteur je me disais, pour me motiver, que chaque centimètre pouvait être potentiellement décisif à la fin, pour le titre ou pour un record. Et c’est vraiment après le poids où je savais que si je faisais une bonne longueur, autour de 6,60m, le record du monde était clairement dans mes cordes. Je ne vous cache pas que je suis allée voir quel chrono je devais courir. En longueur, je fais 6,59m mais un plus gros saut est clairement dans mes jambes. Ce n’est pas sorti cette fois…”

La championne belge reconnaît que l’adversité incarnée principalement par la Polonaise Adrianna Sulek l’a fort poussée.

”Quand tu as beaucoup de concurrence, ça te pousse à te dépasser et aller encore plus loin. On est toutes les deux à plus de 5000 points, elle aussi a battu le précédent record du monde. C’était vraiment une compétition de très haut niveau.”

Une compétition qui signe son grand retour après une décision très importante pour sa carrière, à savoir son changement d’entraîneur après 14 ans passés sous la direction de Roger Lespagnard.

”Je n’avais pas besoin d’une confirmation : dès le moment où j’avais pris ma décision, je savais que c’était la bonne”, répond Nafi Thiam. “Peu importent les résultats que j’allais signer aujourd’hui, je me sentais bien à l’entraînement et je savais que j’avais bien fait. C’est surtout pour ceux qui en doutaient que c’est plus clair maintenant.”

Quel est le plus grand changement ? “Oh, c’est plein de choses, mais ça commence par la façon de travailler. Ça influence tellement de choses. Ce n’est pas juste les entraînements, les résultats, il n’y a pas une relation directe entre les deux. C’est aussi le fait de travailler différemment, d’apprendre de nouvelles choses, ça stimule ton corps et aussi ton esprit. Ça te place dans des conditions propices à la performance.”

Dix ans après avoir battu le record du monde juniors, finalement non homologué, la morale de l’histoire est belle.

”Oui, j’y ai pensé ce matin. Je me suis dit : c’était il y a dix ans ! Et dix ans plus tard, ce record du monde-ci ne sera pas annulé. Il y a d’ailleurs le contrôle antidopage qui m’attend juste à côté…”

Avant de tourner les talons, Nafi Thiam a aussi eu la surprise de voir arriver Natalya Dobrynska, à qui elle a pris le record du monde du pentathlon, afin de la féliciter. “Merci !” lui a répondu Nafi. “Je suis contente de vous rencontrer !”