Patinage de vitesse : Bart Swings, champion du monde de mass-start 

Champion du monde ! Bart Swings a décroché ce samedi après-midi, à Heerenveen, le seul titre en mass-start manquant à son prestigieux palmarès. Déjà double champion d’Europe (2020 et 2022) et, surtout, champion olympique l’an dernier, à Pékin, le Louvaniste de 32 ans s’est offert le titre mondial dans son "jardin", le Thialf d’Heerenveen, où il a l’habitude de s’entraîner. Et Bart y a mis la manière !