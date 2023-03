L’Aleverberg d’Hasselt avait pourtant un goût de Mondial ce mercredi soir. Et pas seulement parce que les Red Wolves avaient repris possession des lieux. On était évidemment loin de la Malmö Arena, où les Belges ont disputé leur premier Mondial en janvier, mais les 2 000 fidèles venus encourager les Belges ont en tout cas tenté d’emmener avec eux l’équipe de Yérime Sylla. Difficilement.

Finalement, cette atmosphère mondialiste, on la retrouvait tout de même sur le terrain. Et on a envie de dire malheureusement. Comme en Suède, les Red Wolves ont surtout été dans la réaction et ont à nouveau laissé le gardien adverse rentrer dans leur tête. C’est simple, en première période, Boukovinas a sorti 10 arrêts et a au total arrêté trois jets de 7 m. Ce qui a permis à la Grèce de prendre la main. Mais face au portier grec, il y a eu comme un blocage, le keeper se montrant efficace, mais sans véritablement devoir sortir des parades spectaculaires, les tirs venant surtout sur lui.

Dans l’obligation de gagner pour continuer à espérer de l’Euro, les Belges sont revenus trois fois au score et ont même pris l’avance à 17-16 et 23-22 dans une 2e période bien plus consistante. Mais avec une équipe déforcée et orpheline de Robyns, Spooren, Qerimi et Danesi (la Fédé avait encodé Benjamin alors que c’est Sébastien qui était repris), l’expérience a manqué et sans un Jeroen De Beule en forme, jamais la Belgique n’aurait vraiment existé. Le temps que les automatismes se mettent en place dans les rotations, Hasselt a vibré au retour de Wolves qui n’ont malheureusement pas réussi à renverser les Grecs. Dernière chance dimanche.

Le technique :

Belgique : Lettens, Van Hove, Hadzic 2, Kotters 4, Braun 2, Colman, Boyon, Vancosen, Kedziora 4, Ooms 1, Glorieux 1, De Beule 7, Spooren, Cadel 3, Delpire.