Comme Dick Fosbury, ces champions dont le nom est entré dans le langage courant

Aujourd’hui encore, on parle d’une “Madjer” pour évoquer ce genre de geste technique. En patinage artistique, plusieurs sauts portent aussi le nom de leurs créateurs : le Lutz, le Salchow ou, bien sûr, l’Axel, inventé par Axel Paulsen en 1882. Mais dans les autres sports, l’immortalisation est plus rare. Les champions sont davantage intégrés dans des expressions. En cyclisme, on gagne “à la Merckx” ou on est un “Poulidor” ; on “fait son Fangio” en voiture. On se dit, pourtant, que le service à la cuillère de Michael Chang aurait mérité d’entrer dans le lexique du tennis, tout comme les “roulettes” de Zizou en football ou la “Tiger line” de Woods en golf.