Promote Ukraine demande l'exclusion des athlètes russes et bélarusses des JO de 2024

Cette action intervient le lendemain de l'annonce du comité international olympique qui recommande la réintégration des athlètes russes et bélarusses aux compétitions internationales, sous bannière neutre et à titre individuel. Une annonce critiquée sur la scène internationale, notamment par le comité olympique allemand ainsi que plusieurs ministres européens. La commission exécutive du comité olympique international n'a toutefois pas tranché sur la participation de ces athlètes et décidera "au moment approprié".

"La Russie voit ses participants comme des acteurs qu'elle utilisera par après à des fins de propagande pour vanter la grandeur du pays", dénonce Marta Barandyi, membre de Promote Ukraine et organisatrice de l'évènement. Les manifestants ont brandi des pancartes et des caricatures symbolisant la participation de la Russie et du Bélarus aux jeux olympiques. "Bannissez la Russie des Jeux Olympiques" ou "La Russie est terroriste" scandaient les personnes présentes.

Quelques balles de tennis, des chaussures de sport et des gants étaient symboliquement recouverts de peinture rouge pour représenter les athlètes ukrainiens tués par les forces russes. Une délégation a été reçue par des représentants du comité pour faire part de leur demande et leur remettre une lettre ouverte. Les bénévoles de l'association estiment avoir été entendus.