Après dix ans de prison, l'ancien athlète paralympique Oscar Pistorius saura le 31 mars s'il est libéré

Pistorius, 36 ans aujourd'hui, a tué Reeva Steenkamp aux premières heures de la Saint-Valentin (14 février) 2013 en tirant à quatre reprises avec son pistolet à travers la porte de la salle de bains de sa maison ultra-sécurisée de Pretoria.

L'ancien athlète, médaillé d'or paralympique à six reprises, amputé sous les deux genoux à l'âge de 11 mois, a toujours nié avoir tué sa compagne dans un accès de rage, affirmant l'avoir prise pour un cambrioleur.

Le sprinteur, connu dans le monde entier sous le nom de "Blade Runner" en raison de ses prothèses en fibre de carbone, a été condamné en première instance, en 2014, à cinq ans de prison pour "homicide involontaire" avant que l'acte soit requalifié en "meurtre" lors de l'appel en 2015 et la peine augmentée d'un an. Le procureur avait jugé cette peine trop légère et s'était tourné avec la cour suprême d'appel. Celle-ci l'a finalement condamné à 15 ans de prison en 2017 (peine déduite du temps déjà passé en prison soit à 13 ans et 5 mois), la peine minimum pour un meurtre en Afrique du Sud.

Un an avant de tuer Steenkamp, Pistorius était devenu une star mondiale en s'alignant avec les athlètes valides aux 400 m, et notamment en finale du relais 4x400 m, des Jeux Olympiques de Londres.