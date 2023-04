Luca Brecel, "Belgian Bullet" qui a réussi l'exploit de sortir Ronnie O’Sullivan au Mondial de snooker

Personne ne donnait cher de la peau de Luca Brecel, n° 10 mondial, face au n° 1 qui menait 6-10 à l’entame de la troisième session. Mais, joué au meilleur des 25 "frames", le duel a tourné en faveur du Belge qui en a aligné sept d’affilée pour l’emporter 13-10 et ainsi se qualifier, pour la première fois en six participations, pour les demi-finales.

Avec son crâne rasé et sa barbe en collier, Luca Brecel n’a plus rien du gendre idéal qu’il était à 16 ans, quand il est devenu pro en 2011. Plus jeune joueur à se qualifier pour le Mondial dès l’année suivante (le précédent était l’Écossais Stephen Hendry, septuple champion du monde !), le Limbourgeois a marqué l’histoire de son sport par quelques coups d’éclat au cours de ces douze dernières années. Mais il n’était jamais parvenu à franchir le cap du premier tour du Mondial ! Et si la première fois était la bonne ?

Avec son style de jeu caractéristique, qu’il qualifie de "tout ou rien", Luca Brecel est capable de… tout ! Sa réussite, le Limbourgeois dit la devoir également à sa petite amie, Laura, fille d’un joueur de snooker.

"Sans elle, ce qui m'arrive aujourd'hui n'aurait pas été possible…", a-t-il avoué après sa victoire face à Ronnie O'Sullivan. En demi-finales, Luca Brecel rencontre un autre prodige, le Chinois Si Jiahui (20 ans !), pour entrer un peu plus dans l'histoire.

Petit bémol à celle-ci, la manière peu "académique" dont le Belge a préparé ce fameux Mondial. Il a, en effet, révélé avoir été "ivre" après avoir battu le Gallois Mark Williams en huitièmes de finale.

"Avant le Mondial, je me couchais à six ou sept heures du matin après avoir joué à Fifa avec mes amis en buvant des verres. Je m’entraînais très peu… Et, après avoir battu Williams, je suis également sorti en boîte de nuit jusqu’à sept heures du matin. Je l’avoue : c’était une drôle de préparation mais, finalement, elle a marché !"

À ne pas trop ébruiter quand même, "Mister" Brecel !