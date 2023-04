Dans la tête d'un sportif de haut niveau : Le quatrième épisode de l’émission FreeRide arrive

Nikita Ducarroz poses for a portrait at Sk8 Cary park in Cary, North Carolina on February 3, 2021. // Robert Snow / Red Bull Content Pool // SI202102180355 // Usage for editorial use only // ©Robert Snow / Red Bull Content Pool

Des invités d’exceptions

La rideuse BMX, médaillée aux JO, Nikita Ducarroz – le vététiste de légende, Danny MacAskill – Le psychologue du sport Manuel Dupuis – La légende du vélo, Tarek Rasouli – Le médaillé olympique en hockey, Elliot Van Strydonck. Ils seront tous présents pour nous parler de leur passion, leur monde, leurs projets et surtout pour tenter de nous aider à comprendre ce qu’il se passe dans la tête d’un sportif de haut-niveau.

L’émission FreeRide

Le but de l’émission est de proposer une plongée dans ce monde des sports extrêmes au travers d’images impressionnantes, de sujets inédits, d’interviews d’athlètes avec une mise en avant importante des nombreux talents belges, de décryptages des motivations et de partages d’expériences sur la gestion des risques et du stress. Il s’agit ici seulement d’une liste non exhaustive de ce que l’émission pourra proposer, mais une belle entrée en matière dans ce monde qu’est celui des sports extrêmes.

FreeRide, un état d’esprit

Créée il y a deux ans, FreeRide est une marque dédiée aux sports d’action et à l’aventure. FreeRide est la seule initiative belge qui raconte ces disciplines impressionnantes et très visuelles via autant de canaux de communication.

Développée sur le site de La DH/Les Sports, FreeRide se retrouve régulièrement sur les autres sites du groupe IPM, principalement dans L’Avenir et la Libre Belgique. Depuis peu FreeRide a une chaine vidéo dans le nouveau module vidéo de la DH/Les Sports +. C’est toujours dans le cadre de la transversalité, que nous avons décidé de créer une émission télévisée.

Grâce à cela, nos déclinaisons seront encore plus nombreuses, non seulement une émission mensuelle sur LN24, un replay de l’émission sur les sites et une série de capsules qui viendront enrichir la page web FreeRide.

Première diffusion ce dimanche 30 avril à 17h10 sur LN24.

