Historique : Matthias Casse en finale du Mondial pour la 4e fois d'affilée !

Exempté du premier tour, Matthias Casse était opposé pour son entrée en lice à l’Italien Esposito (28 ans/n°21), un judoka rusé qu’il avait déjà rencontré à cinq reprises avec un bilan de quatre victoires pour une défaite. Et celle-ci datait de leur dernière confrontation en juillet 2022, à Budapest, où Matthias était malade, Esposito en profitant pour décrocher la médaille de bronze.

Autant dire que l’Anversois se méfiait de cet adversaire. À juste titre puisque celui-ci lui mena la vie dure. Casse fut ainsi pénalisé à deux reprises, pour fausse-attaque et passivité, dans un face-à-face où il ne parvenait pas à se saisir de son opposant pour le déstabiliser. Alors que les deux judokas filaient vers la prolongation, le Belge surprit l’Italien par un balayage de la jambe droite sur la gauche, à deux secondes de la fin. Ouf !

Sous les yeux de Toma Nikiforov, en tribune aux côtés d’Udo Quellmalz, coach principal de Judo Vlaanderen, Matthias Casse enchaîna avec une victoire contre le Dominicain Del Orbe (27 ans/n°29), qu’il attira au sol et retourna sur le flanc. Ensuite, la confrontation s’enflamma, l’Anversois voulant en finir au plus vite jusqu’à ce que son adversaire ne confonde judo et boxe, lui adressant un coup à l’oeil, geste malheureux, mais douloureux.

En quarts de finale, Matthias était opposé au Hongrois Attila Ungvari (34 ans/n°7), coaché par son frère aîné, Miklos, que Dirk Van Tichelt avait battu pour la médaille de bronze olympique en 2016, à Rio ! Ce face-à-face fut encore délicat à gérer pour l’Anversois, le Hongrois refusant ostensiblement le combat.

Il fut logiquement sanctionné par l’arbitre pour garde illicite, puis passivité, mais parvint quand même à tenir jusqu’à la prolongation. Là, après 1’11, l’arbitre estima qu’il était temps de lui infliger une troisième pénalité. Place, alors, aux repêchages pour lui et aux demi-finales pour Matthias Casse. Une excellente nouvelle !