En quête de liberté, partez à l’aventure en van aménagé (Blacksheep Van)

En 2011, Edouard Amouroux et Sylvain Fauth, deux passionnés de roadtrip et de sports outdoor, ont décidé de se lancer dans l’aventure de la location de vans aménagés. Au cours des douze dernières années, leur entreprise Blacksheep Van a permis à 22 000 adeptes de la VanLife de vivre d’incroyables expériences au cœur de la nature. Présente dans 31 villes en France et 8 en Europe, l’agence lyonnaise s’ouvre à tous.

“On a démarré en 2011, donc il y a douze ans maintenant. L’idée en fait de Blacksheep, c’était de fournir un véhicule pour que les gens puissent pratiquer des activités outdoor. ” explique Edouard.

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

L’aménagement du véhicule joue évidemment un rôle clé dans la VanLife. Les vans Blacksheep offrent un espace de vie fonctionnel et confortable, comprenant des lits, des cuisines, des espaces de rangement et parfois même des toilettes et des douches portables. Simplicité, indépendance et connexion avec la nature. Optez pour une approche plus minimaliste de la vie.

Retrouvez Edouard Amouroux et Sylvain Fauth dans FreeRide l’émission ce dimanche 28 mai à 17h10 sur LN24.

<< Découvrez Blacksheep Van >>

“ En fait, le van, c’est vraiment un outil qui permet de donner beaucoup plus de flexibilité aux vacances. On peut changer de plan, rester un jour de plus si on veut ou changer complètement d’idée au dernier moment parce que la météo n’est pas bonne. Et c’est ce côté aventure, ce côté sortir de la zone de confort qu’on veut vraiment mettre en avant et pousser chez Blacksheep. Et surtout un autre élément hyper important pour nous chez Blacksheep, c’est que le van te met en connexion directe avec la nature. En fait, vraiment, tu es tributaire de la météo. Là, en van, en fait, c’est un espace où on vit autant dedans que dehors. ” développe Edouard.

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

La suite de l’aventure Blacksheep Van

Depuis le 14 avril, les vans de Blacksheep se préparent à parcourir les routes du Portugal, offrant ainsi une nouvelle perspective de voyage aux adeptes de la vanlife, qu’ils soient novices ou confirmés. Que ce soit pour surfer, faire du trail, du vélo, se détendre face à la mer ou profiter d’une escapade urbaine, les vans Blacksheep sont aménagés pour toutes les aventures.

“En 2023, nous vous souhaitons de vous évader dans la nature au moins une fois par mois. Partir en local pour pratiquer des activités outdoor en pleine nature est notre raison d’être chez Blacksheep Van, c’est notre façon de vivre et nous aimons la partager. Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année, de tenter de nouvelles expériences et de réaliser vos rêves d’aventures. Nous serons là pour vous y conduire ! ” explique Sylvain Fauth et Edouard Amouroux, fondateurs de Blacksheep Van.

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

10 infos à connaître pour débuter un roadtrip avec Blacksheep

Âge minimum et permis de conduire : Vous devez avoir au moins 21 ans et posséder un permis de conduire valide depuis au moins 2 ans.

Prendre son temps : Le kilométrage est illimité, mais il est recommandé de profiter des découvertes locales et de ne pas se précipiter.

Capacité d’accueil : Certains vans peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes pour dormir.

Animaux de compagnie : Les animaux sont les bienvenus lors de votre roadtrip avec Blacksheep Van.

Équipement de cuisine : Les vans sont équipés de 2 feux à gaz, d’un réfrigérateur et d’un kit cuisine fourni.

Inclus : Une table et des chaises extérieures sont incluses pour profiter de l’extérieur.

Options supplémentaires : Vous pouvez choisir d’ajouter des équipements supplémentaires tels que barbecue, duvet, draps, porte-vélo, siège bébé et toilettes sèches.

Roadtrip électrique : Il est possible de choisir le van ID-BUZZ pour un roadtrip entièrement électrique.

Application Blacksheep Van : L’application fournit des tutoriels sur l’utilisation des vans ainsi que des informations sur les lieux où dormir.

Charte du roadtrip responsable – Leave no trace : Respectez les règles de la charte du roadtrip responsable en choisissant des emplacements autorisés pour dormir, en ne laissant aucune trace derrière vous (pas de déchets, d’eaux usées ou de papier toilette), en favorisant les achats locaux et en évitant le gaspillage alimentaire.

Ces informations vous permettront de bien préparer votre roadtrip avec Blacksheep Van et de profiter pleinement de votre expérience de voyage.

Retrouvez Edouard Amouroux et Sylvain Fauth dans FreeRide l’émission ce dimanche 28 mai à 17h10 sur LN24.

<< Découvrez Blacksheep Van >>

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports +.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram : https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/