À la lecture des résultats, un chiffre interpelle : 92 % des femmes interrogées déclarent s'être déjà senties "inquiètes pour leur sécurité" durant leur entraînement. C'est moins pour les hommes, mais cela existe aussi. Personne n'est à l'abri d'une mauvaise rencontre. Si l'on rapporte ce chiffre avec des faits divers ayant défrayé la chronique ces dernières années, cela interpelle.

Sans tomber dans la psychose et la paranoïa, il est bon de se rappeler que certaines précautions peuvent être prises. Voici donc quelques conseils qui permettront aux coureurs et coureuses de se réapproprier l’espace public le temps de leur pratique sportive. Et de diminuer les risques d’accidents ou d’agressions.

Le bon sens

Évitez de partir seul(e), dans le noir, sur un parcours peu fréquenté, en rase campagne ou au milieu d’un bois. L’entraînement à deux ou en groupe est bien plus sécurisant. Et motivant ! Courir avec son chien, si c’est possible, est également intéressant. Par ailleurs, se couper de l’environnement sonore en écoutant de la musique n’est pas conseillé. Vous devez passer à côté d’une voiture isolée à l’arrêt ? Écartez-vous.

L’itinéraire

Si vous répétez votre parcours et vos heures d’entraînement à l’identique, vous risquez d’attirer davantage l’attention d’une "mauvaise personne". Variez, ne vous installez pas dans une routine. Si possible, avertissez également quelqu’un lorsque vous sortez courir. Quand, où, combien de temps…

Les applications

Diverses applications sont également là pour vous sécuriser. Pensez donc à les télécharger et à courir avec votre smartphone. On pense ainsi à Garmin connect. En cas d’arrêt "brutal et prolongé" (chute par exemple), cela envoie d’office un message vers les deux personnes que vous avez désignées, avec votre localisation. Entre parenthèses, c’est très intéressant pour le vélo aussi. On évoquera également l’application www.jointhesorority.com (dans un cadre plus large de harcèlement sexiste), voire www.app-elles.fr, utilisée par exemple par la Ville de Liège pour lutter contre le harcèlement de ses citoyennes.

Les sprays et autres accessoires

Certaines personnes se déplacent avec, sur elles, un spray d’autodéfense, voire une bombe au poivre. Après avoir été attaqué(e) par un chien, vous y penserez sérieusement. Si l’efficacité de cet accessoire n’est plus à démontrer en cas d’agression, sachez que contrairement à ce qu’il se passe dans certains pays voisins comme l’Allemagne ou la France, il est strictement interdit à la vente chez nous. On a également vu apparaître ces dernières années des bagues taser, qui délivrent des électrochocs. Attention : c’est considéré comme une arme et, à ce titre, interdit en Belgique pour Monsieur et Madame Tout-le-monde.