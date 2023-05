Qui est Nikola Jokic la star de la prochaine finale de la NBA ?

En 2014, on fit bien peu cas - sinon chez les Nuggets, qui n’imaginaient toutefois pas à quel point ils décrocheraient le jackpot - de l’arrivée du Serbe dans la ligue américaine. Et en neuf ans, ni l’excellence de son basket, ni ses nombreux accomplissements ne l’ont propulsé sous une lumière autre que celle du faisceau sportif. Car Jokic ne fait la pub d’aucun produit aux États-Unis et il n’a aucune paire de chaussures à son nom, bien que sous contrat avec Nike.

Alors certes, son allure pataude, sa gestuelle non conventionnelle, son nez qui rougit sous l'effet de la climatisation, lui attribuent une faible note artistique, aux yeux des esthètes qui ne jurent que par le showtime. Mais sa note technique est à l'opposé extrêmement haute, avec ses mains en or ce "QI basket" très élevé dont rêverait tout meneur de jeu.

Ne pas être bankable n'est pas de nature à contrarier le Serbe, toujours prompt à l'autodérision. "Moi en déséquilibre ? J'ai été en déséquilibre toute ma vie, donc c'est normal pour moi", a-t-il récemment plaisanté à propos de son shoot signature, en arc-en-ciel et sur une jambe, qui fait si mal aux adversaires.

Le Serbe fait néanmoins l’unanimité auprès des grands. Sitôt éliminé en finale de conférence Ouest, LeBron James lui a tiré son chapeau : "Je sais à quel point il est génial. Il voit le jeu avant tout le monde. Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme ça." "Jokic restera l’un des plus grands pivots de tous les temps", a prophétisé Kevin Durant, pourtant avare en compliments "Le ‘Joker’ est en train de changer le jeu sous nos yeux, comme Michael (Jordan), Larry (Bird), LeBron (James), Steph (Curry), Kobe (Bryant), Kareem (Abdul-Jabbar) et Shaq (O’Neal)", a tweeté l’ancienne gloire Magic Johnson, qui peut évidemment s’ajouter à cette liste. Ces lauriers si bien tressés ne semblent pas devoir déstabiliser cet homme paisible, que rien n’émeut plus que ses chevaux. C’est d’ailleurs en tenue de jockey qu’il avait reçu l’an passé son deuxième trophée de MVP, en Serbie, son pays, où la star ultime Novak Djokovic dit être l’un de ses plus grands fans. (D’après AFP)