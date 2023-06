La Belgique se déplacera en Pologne sans Nafi Thiam, du 23 au 25 juin, pour y disputer les championnats d’Europe par équipes

Il n’en sera finalement rien : Nafi Thiam, qui s’alignera dans cinq épreuves à Ratingen (Allemagne) les 17 et 18 juin avant de sauter en hauteur à Lausanne (Suisse) le 29, a décliné l’invitation.

Les championnats d’Europe par équipes (anciennement Coupe d’Europe), organisés cette année sur six jours dans le cadre de la troisième édition des Jeux européens, ont subi une réforme à l’issue de la dernière édition en 2021 et ne compteront plus que trois divisions au lieu de quatre précédemment.

La Belgique, qui avait évité la relégation il y a deux ans à Cluj-Napoca, évoluera au sein de la première division aux côtés des meilleurs pays européens : Allemagne, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Suède, Suisse et Turquie.

Les deuxième et troisième divisions seront, quant à elles, organisées du 20 au 22 juin.

La sélection belge sera dévoilée la semaine prochaine, les résultats enregistrés jusqu’à ce dimanche 11 juin étant pris en compte afin de composer l’équipe. L’objectif est bien entendu d’envoyer l’équipe la plus forte possible en Pologne mais des doutes concernant la participation de certains tauliers doivent encore être levés.