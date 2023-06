Confirmation : Teddy Riner n’aurait pas dû être sacré au Mondial !

Après s’être excusée dans un communiqué pour le moins laconique, expliquant que "dans la finale des +100 kg entre Teddy Riner et Inal Tasoev, il y a une action où ni l’arbitre central ni les préposés à la vidéo n’ont accordé de point. L’attaque de Teddy Riner a été bloquée et contrée par Inal Tasoev. Les arbitres ont décidé de ne pas accorder de point à Tasoev et ont permis au combat de continuer alors que l’action aurait dû être récompensée…", la Fédé a décidé d’accorder une deuxième médaille d’or, au Russe, qui reçoit également les précieux points au ranking mondial en vue des JO (?).

De retour au Mondial après six ans d’absence, à Doha, Teddy Riner a ajouté un 11e titre à son prestigieux palmarès qui compte également deux sacres olympiques. Mais celui-ci a un goût particulier. Il existe pourtant un précédent d’un tel retour a posteriori sur le verdict d’une finale. En 2021, au Mondial juniors, la victoire de la Française Hayme en finale des +78 kg contre la Néerlandaise Kamps fut contestable et contestée, la Fédération internationale de Judo attribuant une deuxième médaille d’or après coup.

Le judo ne sort pas gagnant de tels errements…