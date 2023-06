L’excellent départ de Tom de Dorlodot, parapentiste et aventurier Belge, au Red Bull X-Alps 2023

Les conditions météorologiques n'étaient pas toujours favorables, mais cela n'a pas empêché Tom de réaliser des vols impressionnants. Malgré les défis rencontrés en vol, il a su tirer parti de chaque opportunité et prendre des décisions éclairées pour optimiser ses performances.

« Je crois que c'est mon plus beau vol au X-Alps », a déclaré Tom avec enthousiasme suite à un vol en fin de deuxième journée. Cette affirmation reflète la passion et la détermination de l'athlète à repousser ses limites et à atteindre de nouveaux sommets. Ses compétences techniques et sa compréhension des conditions aérologiques lui ont permis de réaliser des exploits remarquables.

Après une première journée concluante, la deuxième journée s'est révélée encore plus fructueuse pour Tom. Il a réussi à signer deux TurnPoints, ces balises obligatoires à atteindre pendant la course. Ces résultats ont confirmé son statut parmi les concurrents les plus redoutables et expérimentés de l'événement.

Malgré une première nuit difficile, Tom a montré une résilience impressionnante et a enchaîné avec une incroyable deuxième journée. Il a su faire face aux défis physiques et mentaux inhérents à la compétition, tout en gardant à l'esprit que la moindre erreur peut être fatale. Dans le Red Bull X-Alps, un mauvais choix stratégique peut coûter cher et anéantir tous les efforts précédents.

L'athlète belge a déjà fait preuve d'une détermination sans faille et d'une capacité à repousser ses limites par le passé. Il est reconnu pour son talent exceptionnel en parapente et sa volonté inébranlable de se surpasser. Ces qualités lui ont valu une place de choix dans le peloton de tête, et il reste un concurrent redoutable pour le reste de la compétition. Une chose est certaine : sa détermination et sa passion ne faibliront pas.

« J'ai eu l'occasion de faire de longs vols dans des conditions idéales, ce qui m'a permis de me préparer au mieux. La clé réside véritablement dans le volume en termes de sport. L'endurance est essentielle, avec des journées où nous atteindrons voire dépasserons les 80, voire les 100 kilomètres de marche. Cela promet d'être une expérience intense. » explique Tom.

Le Red Bull X-Alps, c’est quoi ?

Le Red Bull X-Alps est une course d'aventure et d'endurance qui se déroule tous les deux ans depuis 2003. Elle est considérée comme l'une des compétitions les plus difficiles au monde dans le domaine des sports aériens et de montagne. Les participants doivent parcourir une distance d'environ 1 000 kilomètres à travers les Alpes, en traversant plusieurs pays, notamment l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et la France.

L'événement met en avant une combinaison de parapente et de course à pied, les athlètes devant parcourir de longues distances à pied lorsqu'ils ne peuvent pas voler en raison des conditions météorologiques ou de l'absence de thermiques. Ils doivent transporter tout leur équipement, y compris leur parapente, dans un sac à dos pour la durée de la course, ce qui ajoute un défi supplémentaire.

La course se déroule sur plusieurs semaines et les athlètes doivent faire preuve de stratégie pour choisir le meilleur itinéraire et tirer parti des conditions météorologiques favorables. Le Red Bull X-Alps est un événement spectaculaire qui attire l'attention du public du monde entier. La compétition met en avant la performance physique, les compétences tactiques et la détermination des athlètes à repousser leurs limites dans un environnement alpin difficile. Voilà maintenant 9 fois que le parapentiste et aventurier Belge, Thomas de Dorlodot, participe au Red Bull X-Alps, faisant de lui un vétéran de la compétition.

Partez, vous-aussi, à l’aventure dans les Alpes avec Blacksheep van Belgique

Cette année, l'équipe FreeRide bénéficie du soutien de Blacksheep Van Belgique, qui met à leur disposition un tout nouveau van aménagé. Que ce soit à la recherche de paysages à couper le souffle, de sites de parapente, de randonnées, de festivals ou d'autres expériences en plein air, la vie quotidienne à bord d'un van offre une multitude de moments uniques. Au cours des douze dernières années, Edouard Amouroux et Sylvain Fauth, deux passionnés de road trip et de sports outdoor, ont permis à 22 000 amateurs de la VanLife de vivre des expériences incroyables au cœur de la nature grâce à leur entreprise. Avec des agences dans 31 villes en France et 8 en Europe, dont 2 en Belgique, l'aventure est ouverte à tous.

Blacksheep Van Belgique compte deux agences, une à Namur et une à Bruxelles, offrant ainsi de nombreuses opportunités de louer un van et de partir à l'aventure.

Un compagnon d'aventure de choix : le Volkswagen California

Tom de Dorlodot et son équipe se préparent pour une aventure inoubliable lors du Red Bull X-Alps 2023, et ils peuvent compter sur un partenaire de confiance pour les accompagner tout au long de leur périple : Volkswagen et ses vans VW California. Ces véhicules emblématiques offrent à l'équipe la liberté et la flexibilité indispensables pour conquérir les Alpes. Les vans VW California sont parfaitement adaptés à toutes les exigences de l'équipe des X-Alps, que ce soit pour le transport de leur équipement essentiel, la fourniture d'un abri confortable ou bien plus encore. Avec leur fiabilité, leur robustesse et leur style distinctif, ces vans sont les compagnons idéaux pour soutenir l'équipe de Tom lors du X-Alps.

L’équipe FreeRide est accompagné par le photographe Sylvain Crasset sur ce X-Alps 2023

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de cette course hors normes.

Suivez toutes les aventures de Thomas sur ses réseaux sociaux

