Ce joueur de rugby avait une demande très particulière pour Emmanuel Macron au début de la finale du Top 14

Samedi soir, Toulouse et La Rochelle s’affrontaient en finale du Top 14. Comme le veut le protocole, le président de la République française, Emmanuel Macron, est descendu sur la pelouse pour saluer et souhaiter bonne chance aux deux équipes. Un moment de légère tension pour le chef d’État puisqu’il s’est fait siffler et hué par une partie du stade.