La première place du groupe et la qualification pour les Belgian Cats? En forme, les Belges doivent confirmer face à l'Italie

Un peu dans le style des Belgian Cats, plus expérimentées, qui loin de rêver veulent rester les pieds sur terre. "Nous avons gagné deux matches, mais nous n'avons encore rien en main", a souligné notamment Antonia Delaere qui a joué cette saison à Venise et connaît bien cinq des internationales italiennes. Le premier de chacun des quatre groupes rejoint directement les quarts de finale. Le 2e et 3e du groupe B, celui de la Belgique, croisent avec le 3e et 2e de la poule A (Espagne, Lettonie, Monténégro et Grèce tous à une victoire et une défaite) en barrage pour rejoindre le top 8. Le top 6 (le top 5 si la France n'y est pas) donne droit à un ticket pour les tournois de qualifications pré-olympiques des JO de Paris 2024. Pour l'heure, seule la France justement a mathématiquement assuré sa place en quarts de finale.