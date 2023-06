Sifflé et hué par les tribunes à son entrée sur la pelouse du Stade de France, le président de la République est descendu dans le vestiaire des vainqueurs pour les féliciter. Et, sous les encouragements des joueurs toulousains, a descendu sa bière cul sec. “Et glou, et glou, et glou”, chantent les joueurs pendant que le président termine sa bière.

Comme l’explique le Figaro, Emmanuel Macron a également adressé quelques mots de consolation aux joueurs de La Rochelle.

Quelle année pour Toulouse qui a déjà vu son équipe de football gagner la Coupe de France face au FC Nantes.