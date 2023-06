Qui est Toumani Camara, ce jeune Belge choisi pour jouer à la NBA ?

Le nom de l’ailier est pourtant peu connu du grand public en Belgique. Tout simplement parce qu’il a quitté le pays très jeune. Après avoir débuté le basket-ball en U10 dans un club de Boitsfort, suivi d’un passage par Woluwe, Toumani Camara a franchi l’Atlantique dès l’âge de 16 ans. Deux étés plus tard, son potentiel a attiré le regard d’une trentaine d’universités lors d’un tournoi Adidas. Ce qui lui a permis de rejoindre le collège de Georgia dans un premier temps (2019-2021), puis celui de Dayton (2021-2023).

Dôté d’une éthique de travail irréprochable, l’ailier de 2,03 m a franchi les paliers lors de ses quatre années en NCAA. Jusqu’à devenir un leader sur le terrain, comme l’atteste sa ligne de statistiques en 2022-2023 : 13,9 points et 8,6 rebonds en moyenne par match. Même si son équipe a manqué l’accession au tournoi final de la March Madness, ses prestations ne sont pas passées inaperçues aux yeux des recruteurs NBA.

Fin avril, Toumani Camara a annoncé via son compte Instagram sa décision de se lancer en tant que professionnel et s’est donc inscrit à la Draft NBA 2023. S’en sont suivis 18 workouts (entraînements-tests) dans 16 franchises NBA ainsi qu’une invitation pour le très select “Draft Combine”, réservé à une septantaine de prétendants.

”Mes qualités ? La défense et le rebond principalement. Je me compare un peu à un joueur comme Jarred Vanderbilt, des Lakers, qui apporte beaucoup d’énergie sur les parquets”, a déclaré ce grand fan de Dwyane Wade, interrogé après un entraînement aux Golden State Warriors. Ajoutant que “la NBA a toujours été son plus grand rêve”.

Et celui-ci est devenu réalité pour le jeune Bruxellois…