Euro basket féminin : la France revient à huit points et fait douter les Cats ! (DIRECT)

Peu en réussite lors du premier quart-temps, Vanloo s’est réveillée lors du second ! A trois points, elle a littéralement écœuré les Françaises et libéré son équipe. En pleine démonstration, c’est tout un collectif qui a encore poussé pour repousser les Bleues à quatorze points ! L’efficacité offensive belge, et plus particulièrement du duo Meesseman (18 points) – Vanloo (16 points) fait la différence à la mi-temps. On notera aussi les 8 rebonds de Bethy Mununga. Dans le camp français, Sandrine Gruda permet aux Bleues de limiter la casse (11 points).

Alors que les Cats ont gagné les deux premiers quarts, la France est revenue de la pause avec d'autres intentions. Plus réaliste, elle est parvenu à résorber un petit peu son retard pour revenir à huit points. Chartereau , côté français, a fait mal en enfilant quelques shoots à 3 points. La France a remporté ce 3e quart (10-16). Les Belges vont devoir retrouver plus d'efficacité offensive dans le dernier quart.