Championnats d’Europe par équipes : constat d’échec pour la Belgique, qui termine à la 14e place et descend en division 2

L’Italie s’est imposée assez confortablement devant la Pologne et l’Allemagne.

Le "sacrifice" de Jolien Boumkwo sur 100m haies restera dans les mémoires.

En définitive, il aura manqué 17 points à la Belgique pour se maintenir parmi l’élite. Un total que notre délégation aurait pu engranger si elle avait pu compter sur Anne Zagré et Hanne Claes respectivement sur 100m haies et 400m haies. Hélas, ces deux athlètes, victimes de problèmes physiques (cela arrive !), ont dû déclarer forfait.

Seule la première a toutefois pu être remplacée par Jolien Boumkwo, la lanceuse de poids dont le formidable esprit d’équipe a valu à l’intéressée les louanges de l’ensemble de la communauté athlétique et dont l’altruisme a rapporté deux points au collectif. Personne ne s’est manifesté pour remplacer Claes : c’est regrettable.

À l’heure du bilan, c’est pourtant davantage vers les athlètes absents en Pologne que le chef de délégation Rutger Smith se tournait. “Il est dommage que certains grands noms de notre athlétisme faisaient défaut, explique le Néerlandais. Certains peuvent être remplacés, mais d’autres laissent un grand vide derrière eux. Cela ne devrait pas arriver. Je suis favorable à ce que cette compétition de même que les championnats de Belgique deviennent obligatoires pour les athlètes que nous soutenons. On ne peut pas obliger des athlètes amateurs à venir, mais on peut l’exiger des athlètes professionnels.”

Thomas Carmoy a signé un magnifique concours à la hauteur (2,29m).

Parmi les principaux absents à Chorzow, on peut citer les noms de Nafi Thiam, Noor Vidts, Delphine Nkansa, Tibo De Smet, Isaac Kimeli, Robin Hendrix, Ismaël Debjani ou encore Philip Milanov. Eliott Crestan est, lui, convalescent et aurait été d’une aide précieuse également. D’autant que les circonstances, avec les renoncements de Kevin Borlée (remplacé par son frère Dylan, pour le 400m) et de Rani Rosius pour le relais 4x100m, n’ont pas été spécialement favorables à nos couleurs.

Dans la grisaille, il y a cependant plusieurs motifs de satisfaction à pointer ce dimanche. Comme le magnifique comportement de Thomas Carmoy, deuxième du saut en hauteur avec un nouveau record personnel en plein air (il égale son record absolu de 2,29m), la belle prestation de la jeune Merel Maes (18 ans) dans la même discipline avec un record égalé à 1,92m, le concours réussi du lanceur de javelot Timothy Herman (2e avec 81,67m) et le joli chrono de 3.12.97 signé par le relais 4x400m mixte, dont la qualification pour les Mondiaux de Budapest semble en bonne voie.

Merel Maes a égalé son record personnel et pris la deuxième place.

Un quatuor au sein duquel Cynthia Bolingo, très en vue également sur 400m (3e), a démontré qu’elle revenait à grandes enjambées vers la toute grande forme. Mention aussi pour notre perchiste Elien Vekemans (4,50m), qui se rapproche de plus en plus du record de Belgique de Fanny Smets (4,51m)…