Après le sacre européen, quelles ambitions pour les Belgian Cats aux Jeux olympiques ?

Tournoi qualificatif en février

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le titre de champion d’Europe n’octroie pas de place directe aux JO. Seuls les États-Unis, vainqueurs du Mondial 2022, et la France en tant que pays organisateur sont déjà assurés d’y participer. Pour les autres nations, la route vers les Jeux de Paris passera par un tournoi de qualification.

Quatre tournois de quatre équipes seront organisés à plusieurs endroits dans le monde au mois de février 2024. Les trois premières équipes au classement dans chacun de ces tournois seront qualifiées pour les JO. Il faudrait donc une énorme contre-performance des Cats pour qu’elles ne soient pas du rendez-vous à Paris l’été prochain. Comme ce fut le cas en 2020 à Ostende, la Belgique est à nouveau candidate à l’organisation d’un de ces tournois.

À lire aussi

Ne plus craindre personne

Que peut espérer la Belgique aux Jeux olympiques de Paris ? Les données seront bien différentes d’un Euro. Ne nous leurrons pas, la médaille d’or semble déjà promise aux multiples tenantes du titre, les États-Unis. Derrière, la lutte sera serrée pour les deux accessits restants. L’Australie semble toutefois toujours être un cran au-dessus des équipes européennes. Il faudra aussi compter avec la Chine et ses "tours" qui font merveille en WNBA. Quant à la France elle aura à cœur de se montrer et de rattraper quelque peu le couac de cet Euro et cette médaille de bronze qui fait quelque peu tâche dans leur palmarès. Mais elle devra aussi faire face à la pression d’un public qui voudra la voir gagner à domicile. Son noyau sera certainement aussi bien différent de celui aligné sur cet Euro.

Mais qu'importe, la Belgique doit être ambitieuse comme elle a été sur cet Euro. Elle ne doit plus craindre personne, d'autant que "cette équipe arrive à maturité et gère les événements, souligne le coach Méziane. Pas seulement au niveau des émotions, mais les joueuses sont toujours prêtes. Elles savent quelles erreurs, il ne faut pas reproduire. Savent qu'un match, cela dure quarante minutes. Ce n'est que du bonheur pour moi d'entraîner cette équipe, qui est ultra-coachable, qui est super-réactive. Ce matin, on parle de choses et ce soir, elles le mettent en application. Elles sont capables de progresser juste sur des séances vidéos. Incroyable."

Cette discipline et intelligence de jeu, ce sera la clé pour forcer le passage face à des équipes athlétiquement supérieures, mais qui doivent aussi composer avec des ego. Le collectif belge n’a pas d’égal pour le moment et cela peut faire la différence.

Si la réussite d’une équipe dépend du collectif, il repose aussi sur le talent d’individualités capables de transcender un groupe. C’est le cas des Belgian Cats qui ne pourraient performer de la sorte sans une Emma Meesseman dans leur rang. L’ambition que peut avoir la Belgique aux JO dépendra aussi et surtout de la forme physique de cette joueuse que le monde nous envie.