Kyara Linskens (18 points et 15 rebonds) a été élue meilleure joueuse de la finale. Julie Allemand (meilleure donneuse d'assists du tournoi), Julie Vanloo et Emma Meesseman ont été sélectionnées dans le meilleur cinq du tournoi.

Quant au titre de MVP de l'Euro, il est bien sûr revenu à Emma Meesseman qui a signé une feuille de stats exceptionnelle sur l'ensemble de la compétition : 21.7 points, 8.7 rebonds et 5.2 assists de moyenne. Malgré un palmarès XXL, la star de l'équipe belge a sans doute vécu l'un des moments les plus intenses de sa carrière en menant l'équipe nationale belge sur la plus haute marche du podium.

"C'est incroyable ! On a un moment cru que cette médaille d'or allait nous échapper. Mais on a réussi à inverser la tendance en fin de match. C'est un sentiment indescriptible", a confié Emma Meesseman, très émue.