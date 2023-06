Jeux européens : Trois médailles de plus pour la Belgique !

Un peu de réconfort dans le marasme de l’athlétisme belge après la relégation de ce week-end en deuxième division des championnats d'Europe par équipes… Rani Rosius (100 m), Thomas Carmoy (hauteur) et le relais 4x400 m mixte se sont classés parmi les trois premiers de l’ensemble des athlètes et pays engagés dans leur discipline et décrochent donc une médaille officielle.