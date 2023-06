"La vraie génération dorée", "Offrez une kriek à Meesseman"... : la presse s’enflamme après le titre des Belgian Cats

Du côté du Nieuwsblad, Meesseman, “l’une des meilleures joueuses du monde”, est évidemment mise en avant mais le coach Rachid Meziane également. “Il s’avère également être un gestionnaire de premier ordre. Méziane est également le prototype de l’entraîneur de basket-ball moderne. Consciemment, il ne dirige pas d’une main de fer, mais donne beaucoup de liberté aux entraîneurs adjoints.”

Pour Le Soir, ce succès ressemble à “un parcours semé de roses qui devait s’achever en apothéose. Un exploit énorme arraché au terme d’une décennie d’un travail acharné.”

"Chapeau Mesdames!", a écrit La DH. "Chapeau Mesdames pour ce que vous faites pour votre pays, pour votre sport et pour le sport féminin en général. Ce coup de projecteur, vous le méritez. Et il ne doit pas s’arrêter, peu importe, si dans un an, aux Jeux olympiques, ça ne passe pas. Comme d’autres l’ont fait avant vous, dans d’autres sports, vous nous avez offert des sourires, de l’émotion, de la joie", lance le quotidien.