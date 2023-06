Le parcours des Belgian Cats n’a pas toujours été rose avant l’Euro basket féminin

Depuis lors, les Cats n’ont jamais plus quitté le devant de la scène. Le résultat d’aujourd’hui est le fruit d’un travail de longue haleine, entamé il y a plus de dix ans par l’ancien sélectionneur national, Philip Mestdagh, et son assistant Pierre Cornia.

L’ancien coach des Blue Cats d’Ypres, équipe avec laquelle il avait décroché le titre de champion de Belgique en 2012, a formé des joueuses comme Emma Meesseman, Julie Vanloo, sans oublier ses filles, Kim et Hanne.

À l’époque, il a dû prendre son téléphone pour convaincre des joueuses belges de le suivre dans l’aventure nationale. Il rêvait des Jeux olympiques et il était convaincu de conduire ce groupe vers les sommets. On était en 2015 et dans ce noyau, il y avait déjà Emma Meesseman, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Julie Vanloo, Serena Lynn-Geldof et Hind Ben Abdelkader (blessée, elle n’a su prendre part à cet Euro 2023). Il y avait aussi Marjorie Carpréaux, Kim et Hanne Mestdagh, Jana Raman, Sofie Hendrickx qui en était capitaine ou encore Heleen Nauwelaers.

2017 : Médaille de bronze à l’Euro

Le groupe belge, rejoint par Ann Wauters, la jeune Julie Allemand et Laure Résimont, allait connaître ses premiers frissons en décrochant une qualification pour un championnat d’Europe. Un événement que le basket-ball belge n’avait plus connu depuis plus de dix ans. Mieux encore, les Belgian Cats créaient la surprise à Prague en s’adjugeant la médaille de bronze, sous le regard admiratif de nombreux observateurs, déjà séduits à l’époque, par ce basket rapide, fluide et sans complexe.

2018 : 4e au championnat du monde

La Belgique allait poursuivre sa campagne de séduction au championnat du monde 2018, à Ténérife, renvoyant la France à la maison en quart de finale. Un premier rêve s’accomplissait pour les Cats qui décrochaient le droit d’affronter la “dream team” américaine. Le miracle n’avait pas lieu, mais les joueuses belges allaient s’illustrer en tenant tête aux Américaines en première mi-temps. Au final, elles étaient battues par l’Espagne dans le match pour la troisième place. Mais la Belgique venait de gagner ses galons sur la scène mondiale.

2019 : 5e à l’Euro

On pensait la Belgique lancée sur la voie du succès. Mais le coup de massue tombait à l’Euro 2019, disputé en Serbie. La mécanique belge s’enrayait. Les joueuses belges apparaissaient nerveuses et en perdaient leur basket chatoyant. Les sourires avaient laissé place à des mines peu réjouissantes. L’heure n’était plus à la fête et des signes de mésentente apparaissaient dans le groupe jusque-là pourtant très uni. La Belgique terminait cinquième, obtenant toutefois le droit de disputer le tournoi qualificatif pour les JO, mais un goût amer transparaissait.

2020 : Qualification pour les JO

Dans une salle ostendaise comble, les Belgian Cats – sans Vanloo, écartée après l’Euro 2019 – concrétisaient leur rêve : accéder aux Jeux olympiques. Les sourires étaient de retour, mais un grain restait bloqué dans une mécanique qui ne respirait pas la sérénité. Le Covid sévissait et les Jeux étaient reportés.

2021 : le bronze à l’Euro, quart aux JO

Si les Cats décrochaient une seconde médaille de bronze à l’Euro, la désillusion des Jeux olympiques (battues en quart de finale par le Japon) allait être fatale au coach Mestdagh. Le Français Valéry Demory prenait les rênes avec un noyau rajeuni par les arrêts de plusieurs cadres. Le début d’une nouvelle ère ? Pas vraiment.

2022 : Quart de finale à la Coupe du monde

Développant un basket trop stéréotypé, manquant cruellement de fluidité et de rapidité, la Belgique – qui perdait Meesseman sur blessure – décevait lors de la Coupe du monde, organisée en Australie. La communication ne semblait pas passer avec le coach qui était remercié un mois plus tard. Son adjoint, Rachid Méziane assurait l’intérim.

2023 : Le coach Méziane officialisé

En février 2023, Rachid Méziane était finalement officialisé dans ses fonctions. C’est lui qui a rendu le sourire aux Cats et leur jeu chatoyant. Le début d’une nouvelle ère ? Oui.