Sophie Lavaud, première Française à gravir les 14 sommets les plus hauts de la planète : "J'aime l'aventure qui s'inscrit dans chaque expédition..."

Née à Lausanne (Suisse) de parents français un temps émigrés au Canada, Sophie Lavaud cumule trois nationalités. En 2011, alors qu'elle suit des amis plus aguerris sur les "4 000" du massif du Mont-Blanc et sur les "6 000" et "7 000" andins, elle décide de franchir un nouveau cap en matière d'altitude. Un an plus tard, en 2012, ce projet de gravir les quatorze géants himalayens a commencé à prendre forme dans son esprit, lorsqu'elle a atteint son premier "8 000", le Cho Oyu, un sommet tibétain. "En 2015, j'ai démissionné de mon dernier job (elle dirigeait une société d'événementiel, NdlR) pour sauter le pas et me consacrer pleinement à cet objectif […] j'aime l'aventure qui s'inscrit dans chaque expédition, j'aime les pays, les villages qu'on traverse, les rencontres, la vie sur les camps de base", avait-elle détaillé. Au fil du temps, cette montagnarde qui se décrit comme "une femme ordinaire qui s'est donné les moyens de réaliser son rêve" a imposé son sourire, ses yeux verts et ses tresses blondes dans le décor grandiose des plus hautes montagnes du monde, de sorte que la presse spécialisée n'a pu l'ignorer bien longtemps.

Une quarantaine d’hommes et de femmes dans le monde ont gravi les quatorze géants himalayens, selon la base de données en ligne The Himalayan Database. L’alpiniste italien Reinhold Messner, en 1986, est le premier à l’avoir fait. Mais Sophie Lavaud est la seule Française, tous genres confondus, à avoir accompli un tel exploit.