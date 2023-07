Hanne Claes qualifiée pour ses deuxièmes Jeux olympiques avec un beau record de Belgique sur 400m haies : “Je rêvais de ce moment depuis des années”

Une véritable renaissance pour la Louvaniste, trop souvent freinée par les blessures. “C’était le but de venir ici à La Chaux-de-Fonds dès le 2 juillet afin de réussir le minimum olympique (NdlR : la période de qualification s’est ouverte samedi) et d’être tranquille après. J’avais déjà réussi le chrono qualificatif, fin juin, mais il fallait le refaire maintenant, ce que j’ai réussi. Et ajouter à ma qualification un record de Belgique, c’est vraiment fantastique !” lance Hanne Claes, qui s’est admirablement jouée des conditions venteuses. “Je suis partie prudemment parce qu’il y avait beaucoup de vent de face dans le deuxième virage. J’ai pourtant commis une petite erreur qui m’a fait penser que le chrono n’allait pas être terrible. Mais je me suis trompée, heureusement !”

Ce résultat, la sprinteuse, qui possède désormais trois des quatre meilleurs chronos belges de l’histoire, le savoure particulièrement. “Je rêvais de ce moment, de ce chrono depuis des années ! Tout cela me paraît encore irréel, reprend celle qui succède à Paulien Couckuyt. Faire un petit 54 secondes, cela a beaucoup de valeur, je suis d’ailleurs la septième performeuse mondiale de l’année. Aux Mondiaux, je vais bien sûr essayer d’atteindre la finale mais il ne faut pas brûler les étapes.”

Aux JO de Tokyo, Hanne Claes n'était pas à 100%. ©BELGA

Longtemps poursuivie par la malchance (elle a perdu quatre ans et demi en raison d’opérations au tendon d’Achille !), Hanne Claes, qui avait quitté le groupe de Jacques Borlée pour rejoindre celui de Carole Bam en 2021 (année où elle s’était alignée blessée – fracture de fatigue – aux Jeux de Tokyo), peut aujourd’hui donner libre cours à son talent. “C’est la première fois depuis très longtemps où j’ai pu m’entraîner pendant un an sans interruption et cela change tout ! Je suis en train de récolter les fruits de tout le travail que j’ai accompli pendant toutes ces années.”

La semaine dernière, Hanne Claes avait dû renoncer par mesure de prudence à sa participation aux championnats d’Europe par équipes. N’ayant pas été remplacée, l’équipe en avait pâti. “J’étais vraiment très triste de ne pas courir, j’en avais envie, mais j’ai écouté le médecin qui m’a dit, après avoir fait une échographie, que je risquais la déchirure si je courais à fond. J’avais déjà un œdème au niveau de l’ischio-jambier et il me fallait une semaine avant de reprendre la compétition.”

Le déroulement de cette inoubliable journée de dimanche lui donne en tout cas raison. Et à présent, Hanne Claes va s’attacher à assurer, à Heusden, sa place parmi les Belgian Cheetahs aux Mondiaux en améliorant son meilleur chrono sur 400m (52.25).