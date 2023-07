L'autre regard: ce Paris qui brûle avant d’avoir déclaré sa flamme

On ne peut pas dire que, ces temps-ci, la France envoie des messages très rassurants en matière de paix sociale et de sécurité. Un an avant d’accueillir les Jeux olympiques, Paris collectionne même les sujets de tension. Citius, altius, fortius. Les manifestations contre la réforme des retraites avaient déjà transformé le Champs de Mars en champ de bataille. Et voilà que les récentes émeutes suite à la mort du jeune Nahel ont à nouveau embrasé la Ville Lumière, au point de faire fuir les touristes américains apeurés. Voitures brûlées, vitrines de magasins défoncées, violences urbaines : en termes d’image et de promotion, les anneaux olympiques ont déjà connu mieux qu’un tel déchaînement de violences. À ce rythme, le lancer de mortier remplacera celui du javelot au Stade de France, le régiment de cavalerie de la gendarmerie trustera les médailles dans les épreuves équestres au Château de Versailles et le RAID s’invitera dans les compétitions de tir à l’arc aux Invalides ! Bon, d’accord, on caricature. Il reste un an à Emmanuel Macron, héritier virtuel et lointain du Baron de Coubertin, pour apaiser les esprits et calmer les eaux de la Seine avant la cérémonie d’ouverture. Mais ce n’est pas gagné, d’autant que le 49.3 n’est pas très populaire dans le 93. Dès septembre, en guise de répétition générale, la France accueillera le Mondial de rugby. On suivra de près les sorties de mêlées, sur les pelouses et en dehors.