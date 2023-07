Tom de Dorlodot et la gestion du risque : L'audace maîtrisée d'un parapentiste d'exception

Dans un monde où la sécurité et la minimisation des risques sont souvent privilégiées, il est essentiel de se rappeler l'importance de prendre des risques calculés pour embrasser pleinement la vie. Tom de Dorlodot, un parapentiste professionnel, incarne cette philosophie. Avec plus de vingt ans d'expérience dans le domaine, il a développé une approche méthodique pour gérer les risques liés à sa passion.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

Les outils de gestion des risques de Tom

Après deux décennies de pratique intensive, Tom a affiné sa capacité à évaluer les risques. Lorsqu'il arrive sur un spot de parapente, il tient compte de trois éléments clés. Tout d'abord, il s'auto-évalue en considérant son état d'esprit, sa condition physique et les circonstances personnelles qui pourraient influencer sa sécurité. Ensuite, il analyse les conditions environnantes, telles que le ciel et le vent, pour déterminer si elles sont favorables ou potentiellement dangereuses. Enfin, il réfléchit à sa mission et évalue si celle-ci est en adéquation avec les conditions et son état d'esprit.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

L'importance de l'intuition

Au-delà des outils rationnels, Tom attache une grande importance à l'intuition. Après tant d'années d'expérience et de confrontations aux défis du parapente, il a développé une intuition aiguisée. Cette intuition est une combinaison de ses expériences passées et lui permet de prendre des décisions éclairées en écoutant cette petite voix intérieure. Cette capacité d'écoute est cruciale pour les sportifs de haut niveau et peut faire la différence entre le succès et l'accident.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

La mise en perspective de la vie

Au-delà de sa passion pour le parapente, Tom insiste sur l'importance de mettre sa vie en perspective. Il rappelle qu'il ne faut pas risquer sa vie pour des compétitions ou des records, mais plutôt évaluer ses priorités et prendre des décisions réfléchies. Cette philosophie s'applique à tous les aspects de la vie, que ce soit prendre des risques pour apprendre une nouvelle langue, entreprendre une nouvelle aventure ou se lancer dans un projet entrepreneurial. Prendre des risques, c'est s'ouvrir au monde et saisir les opportunités qui se présentent.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

Préparation, respect des limites et sécurité

Tom souligne l'importance de la préparation pour minimiser les risques. Cela comprend une préparation physique, mentale et un entraînement rigoureux. Il est également crucial de savoir renoncer lorsque les conditions ne sont pas favorables ou lorsque l'état d'esprit n'est pas optimal. En respectant ses limites et en prenant en compte sa sécurité personnelle et celle des autres, il est possible de vivre des expériences extraordinaires tout en minimisant les risques.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

Le parallèle entre l'aventure et l'entrepreneuriat : Tom en conférence

Tom souligne les nombreux parallèles entre le monde de l'aventure et celui de l'entreprise. Être un entrepreneur, c'est être un aventurier, se jeter dans l'inconnu et prendre des décisions sans garantie de succès. La préparation, la gestion des risques, l'esprit d'équipe et la capacité à repousser ses limites sont des éléments essentiels dans ces deux domaines.

En plus de ses exploits en tant que parapentiste et aventurier, Tom consacre également une partie de son temps à donner des conférences en entreprise. Il apprécie énormément cette opportunité de partager son expérience et de transmettre les enseignements qu'il a acquis au cours de ses vingt années d'aventures et d'expéditions. Dans ses conférences, il cherche à partager ses valeurs et ses apprentissages. Tom reste toujours disponible pour toutes demandes.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

Partez, vous-aussi, à l’aventure dans les Alpes avec Blacksheep van Belgique

Envie de vivre une aventure inoubliable dans les majestueuses Alpes ? Partez, vous-aussi, à la conquête de ces sommets légendaires grâce de Blacksheep Van Belgique. Cette année, l'équipe FreeRide a eu la chance de bénéficier du soutien de Blacksheep Van Belgique, qui met à leur disposition un tout nouveau van aménagé, parfait pour explorer les Alpes en toute liberté. Que vous soyez à la recherche de paysages à couper le souffle, de sites de parapente, de randonnées exaltantes, de festivals en plein air ou d'autres expériences uniques, la vie quotidienne à bord d'un van offre une multitude de possibilités. Avec deux agences situées à Namur et à Bruxelles, Blacksheep Van Belgique vous offre de nombreuses opportunités de louer un van et de partir à l'aventure à la découverte des merveilles des Alpes. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables et à créer des souvenirs qui resteront gravés dans votre esprit pour toujours.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

<< Suivez Blacksheep van Belgium sur les réseaux >>

Un compagnon d'aventure de choix : le Volkswagen California

Tom de Dorlodot et son équipe se sont préparés pour une aventure inoubliable lors du Red Bull X-Alps 2023, et ils ont pu compter sur un partenaire de confiance pour les accompagner tout au long de leur périple : Volkswagen et ses vans VW California. Ces véhicules emblématiques ont offert à l'équipe la liberté et la flexibilité indispensables pour conquérir les Alpes. Les vans VW California ont parfaitement répondu à toutes les exigences de l'équipe des X-Alps, que ce soit pour le transport de leur équipement essentiel, la fourniture d'un abri confortable ou bien plus encore. Avec leur fiabilité, leur robustesse et leur style distinctif, ces vans ont été les compagnons idéaux pour soutenir l'équipe de Tom lors du X-Alps.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

L’équipe FreeRide est accompagné par le photographe Sylvain Crasset sur ce X-Alps 2023

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de cette course hors normes.

Instagram : @sylvain_crsst

Site : https://www.sylvaincrasset.be/

Suivez toutes les aventures de Thomas sur ses réseaux sociaux

Instagram: @tomdedorlodot (https://www.instagram.com/tomdedorlodot/)

Instagram : @searchprojects (https://www.instagram.com/searchprojects/)

Facebook: @thomasdedorlodot (https://www.facebook.com/thomasdedorlodot/)