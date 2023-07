“Dans ma tête, j’ai toujours voulu être dans ce chemin-là" : Léon Marchand qualifié pour la finale du 200 m papillon

Dimanche, le Français a survolé la finale du 400 m 4 nages, pulvérisant le dernier record du monde encore détenu par la légende absolue de la natation, Michael Phelps. Il s’inscrit justement dans le sillage de l’Américain, s’entraînant depuis deux ans aux États-Unis avec son ex-mentor, Bob Bowman. Comme un symbole, c’est d’ailleurs des mains de Phelps qu’il a reçu sa médaille d’or sur le podium de la piscine de Fukuoka. “Michael Phelps, c’est le nageur le plus grand de tous les temps donc forcément c’est assez spécial pour moi”, a déclaré Marchand après son titre mondial, le deuxième sur cette distance. “Je l’ai rencontré ce [dimanche] matin pour la première fois, c’est plutôt amusant.” Et depuis dimanche, Léon Marchand poursuit au Japon sa quête de médailles, étant inscrit dans quatre disciplines individuelles (en plus du 400 m 4 nages : le 200 m 4 nages, le 200 m papillon et le 200 m brasse) et deux relais.

Le jeune homme à la bouille souriante se savait très attendu au Japon. L’été dernier, aux Mondiaux de Budapest, le nageur polyvalent avait déboulé sur la scène internationale avec trois médailles dont deux titres. Le fruit de son travail à Phoenix, en Arizona, où il est expatrié depuis deux ans et où il partage son temps entre natation et études d’informatique. “C’est important de faire les deux, estime-t-il. La natation prend déjà beaucoup de temps donc quand je rentre chez moi, je n’ai pas envie de penser à ça. J’ai envie de me vider un peu la tête.”

Depuis son exil américain, le Toulousain, issu d’une famille de nageurs olympiques, a enchaîné des performances de très haut niveau et reste d’ailleurs invaincu depuis un an.

“Dans ma tête, j’ai toujours voulu être dans ce chemin-là, expliquait Marchand l’an dernier. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide et que j’allais réussir aux États-Unis dès la première année mais j’ai toujours eu en tête que je voulais être champion olympique un jour. Je ne sais pas quand, on verra bien.” À Paris pour les Jeux à domicile, il pourrait bien être l’un des sportifs les plus scrutés et sa performance à Fukuoka ne va faire que renforcer les attentes placées en lui.