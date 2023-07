Championnats de Belgique d'athlétisme: Nafi Thiam gagne le javelot

"Ce n'était pas facile avec ce vent, mais je peux être satisfaite avec un peu moins de 52 mètres", a déclaré Thiam. "Tu veux toujours plus, mais c'était aussi un peu de recherche, parce que j'ai essayé une nouvelle course d'élan. Nous avons ajouté dix pas à mon élan, ce n'est pas rien. À la fin de la compétition, j'ai commencé à mieux le contrôler. J'ai enregistré des informations utiles en vue des Mondiaux et c'était le plus important aujourd'hui."

Ces dernières semaines, Thiam a dû lever le pied en raison de gênes aux tendons d'Achille, ce qui n'est pas le timing idéal en vue des Mondiaux. "Mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je voulais travailler sur le long terme cette saison", a-t-elle indiqué. "Cela signifie que je dois mieux écouter mon corps, car dans le passé, je n'ai pas toujours fait les bons choix. Si mon corps a besoin de repos à un moment où je devrais m'entraîner pour les Mondiaux, c'est ainsi. Les Mondiaux ne sont pas la chose la plus importante en ce moment."