Un peu plus d'un quart d'heure plus tôt, la Suédoise s'était adjugé la médaille d'or sur le 50m papillon, son cinquième titre mondial de la discipline, devant la Chinoise Zhang Yufei et l'Américaine Gretchen Walsh.

L'Australien Cameron McEvoy a quant à lui été sacré champion du monde du 50m nage libre. Le nageur de 29 ans l'a emporté sans trembler en 21.06, devant l'Américain Jack Alexy et le Britannique Benjamin Proud.

McEvoy glane l'or pour la première fois de sa carrière après une médaille d'argent individuelle sur 100m nage libre aux Mondiaux de Kazan en Russie en 2015.

Ruta Meilutyte égale le record du monde du 50m brasse, Gaspard et Vermeiren éliminées

La Lituanienne Ruta Meilutyte a égalé le record du monde du 50m brasse lors des demi-finales des championnats du monde de natation de Fukuoka, au Japon, samedi.

Avec un temps de 29.30, Meilutyte, championne olympique du 100m brasse en 2012, partage désormais le record mondial avec l'Italienne Benedetta Pilato, qui avait réussi cette performance à Budapest l'an dernier.

Fleur Vermeiren et Florine Gaspard n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale, qui aura lieu dimanche. Gaspard a terminé 15e (30.67) et Vermeiren 16e (31.26). Seules les huit premières places étaient qualificatives pour la finale. Gaspard avait battu le record de Belgique en avril dernier, en 30:53, dans cette discipline qui n'est pas au programme olympique.