La météo parisienne n’est pas en forme olympique

En consultant les cartes météorologiques de ces derniers jours, les grands pontes des Jeux olympiques de Paris doivent se poser bien des questions. À un an, pile-poil, de l’événement, le ciel de la Ville Lumière est désespérément gris avec, en prime, de la pluie et du vent. Sur les Champs Elysées, le mercure dépassait à peine les quinze degrés au matin en ce début août. On est loin des conditions caniculaires traditionnelles de cette époque. Certes, Emmanuel Macron n’a pas encore prévu de solliciter au CIO d’organiser plutôt des JO d’hiver et de programmer, en urgence, des épreuves de hockey sur glace au Grand Palais et de ski acrobatique à Montmartre. Mais, bon, s’il devait se rééditer dans un an, ce dérèglement climatique poserait forcément quelques soucis.