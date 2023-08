La star de la gymnastique artistique féminine (GAF) - qui se pratique sur quatre agrès : le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol - a en effet frappé les esprits à l'occasion de sa première compétition depuis son retrait fracassant en 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo. On s'en souvient, Simone Biles, victime de la pression qui pesait sur ses épaules et craignant pour sa sécurité, avait alors décidé de jeter l'éponge au grand dam de la délégation américaine et de ses supporters. Elle avait alors confié avoir eu l'impression d'avoir "le poids du monde sur les épaules". Un retrait qui fait l'effet d'une bombe dans l'univers de la gymnastique. Mais Simone Biles, à l'instar également de Naomi Osaka dans le monde du tennis, avait alors contribué à mettre en avant la question de la santé mentale des sportifs de haut niveau. Une réalité souvent méconnue et parfois taboue.

À 26 ans, Simone Biles revient donc aux affaires. Son palmarès est déjà hors normes. Jugés plutôt : quadruple championne olympique de gymnastique, elle a décroché 19 fois une médaille d’or aux championnats du monde. Pour ne parler que de ses plus prestigieuses récompenses. Bref, elle affole tous les compteurs de la gymnastique féminine.

Mais davantage qu’un palmarès, Simone Biles est devenue une véritable star, dont l’aura dépasse largement le cadre de son seul sport. Son parcours fût pourtant semé d’embûches. Troisième enfant d’une famille modeste, elle sera en effet ballottée au gré d’une histoire familiale chaotique. Et c’est au sein d’une famille d’accueil qu’elle regarde pour la première fois avec envie les enfants de ses parents d’accueil faire des acrobaties sur le trampoline du jardin. Sans doute le déclic de ce qui suivra… Bien plus tard, en 2018, Simone Biles révéla avoir été abusée par l’ancien médecin de l’équipe américaine de gymnastique.

Simone Biles en a donc affronté des tempêtes. La suite ? Encore à écrire. L'intéressée n'a pas encore confirmé une éventuelle participation aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine. Mais avant cela, on aura peut-être la chance de l'admirer à Anvers lors des prochains Mondiaux en octobre prochain. À suivre…