"Mon entraîneur me tapait sur les fesses, en me disant 'c’est trop gros, ça'. Je ne mangeais qu’une pomme et un yaourt par jour"

Elle a beau être entraînée par sa mère, celle-ci n’a pas pu la protéger des dérives de la discipline. Elle devient boulimique. A Libération, la gymnaste passée par l’Institut national du sport (Insep) détaille : "Dès l’âge de 14 ans, j’ai senti que tout un système était autour de moi pour me faire comprendre qu’il fallait être maigre pour faire de la performance, que l’on n’avait pas le droit de se former comme une femme, ni d’avoir mal. Je ne me suis pas sentie protégée par la Fédération."

Après la diffusion, l’athlète reçoit de nombreux témoignages de gymnastes passées par les «pôles». Ces centres d’entraînement de haut niveau, labellisés par le ministère des Sports, promettent un encadrement technique, des équipements ainsi qu’un suivi médical et scolaire. Cinquante-cinq sportives sur les 32 800 licenciées en GR pour la saison 2022-2023 sont inscrites dans les six pôles français. La discipline, moins connue que la gymnastique artistique qui se dispute sur des agrès, reste la seule à être réservée aux femmes au plus haut niveau. Libération a recueilli les témoignages d’une dizaine d’athlètes passées par ces structures de 1997 à 2022. A l’image d’une enquête de Stade 2, dans laquelle des membres de l’équipe de France de gymnastique artistique ont dénoncé des maltraitances, déclenchant l’ouverture d’une enquête administrative par la ministre des Sports, toutes décrivent un système violent, où l’omerta règne, au mépris de la santé des jeunes athlètes. Le contrôle de leur poids est une obsession pour les entraîneurs, sur lesquels une très faible supervision est exercée.

"Je faisais 21 kilos, on me disait que j’étais trop grosse"

Janene Carilien en a été victime. La jeune fille entre au pôle d’Evry (Essonne) à 11 ans, en 2018. Métisse, elle se souvient de l’avertissement de ses entraîneurs : "Nous évitons de prendre des filles exotiques, car génétiquement, elles seront plus grosses." Son poids est systématiquement considéré comme un problème, mais Janene Carilien affirme aussi avoir subi des remarques racistes. Comme cette fois où elle aurait entendu des entraîneurs commenter les photos du podium : "Janene est vraiment la plus foncée." La jeune fille, 16 ans aujourd’hui, raconte : "L’été, je m’enfermais pour ne pas bronzer."

Dès sa première année, elle devient obsédée par son poids : "Je faisais 21 kilos, on me disait que j’étais trop grosse par rapport à une autre petite qui en faisait 18. Mon entraîneur me pinçait la cuisse, me tapait sur les fesses, en me disant 'c’est trop gros, ça'." Elle ne s’alimente plus, "une pomme et un yaourt par jour maximum".

Si le directeur technique national de la Fédération française de gymnastique (FFG), Kévinn Rabaud, assure à Libération qu’il est "interdit aux entraîneurs de peser les gymnastes, au moins depuis 2018", aucun texte officiel ne le formalise. L’interdiction est seulement rappelée lors des formations des entraîneurs. Mais pas respectée, selon l’expérience de Janene Carilien : "En 2022, mon entraîneure a installé une balance et un tableau dans la salle de repos. On devait se peser devant les autres et écrire notre poids." Contactée, cette dernière a refusé de répondre à nos questions.

Blessures multiples

Les exigences de poids sont inhérentes à la discipline, née en ex-URSS et largement influencée par la danse classique. Les corps infantiles sont valorisés, et les âges auxquels les gymnastes font carrière témoignent de la recherche d’une esthétique de femme-enfant. Les transformations physiques sont vues d’un mauvais œil par les entraîneurs. Janene Carilien raconte avoir caché ses règles pendant plusieurs mois et empilé les brassières pour comprimer sa poitrine naissante.

La jeune femme a subi trois fractures de fatigue, une en 2019 et deux en 2020, en dépit desquelles, affirme-t-elle, son entraîneur l’a forcée à s’entraîner. Janene Carilien finira par sortir du milieu en 2022 mais se bat toujours contre des troubles du comportement alimentaire.

"Vieille école"

Julie Duboc, présidente du pôle Ile-de-France, ancien pôle d’Evry, admet qu’il existe un manque de contrôle sur les pôles : "Tout le monde sait qu’il y a des abus concernant le poids ou les blessures."

La Fédération affirme que des contrôles sont effectués au sein des pôles au moins une fois par an. "Ils préviennent les entraîneurs du jour où ils vont passer jeter un œil. Comme par hasard, les balances et les insultes disparaissent", ironise Janene Carilien. Dans le projet de performance fédéral 2022-2025, que Libé a pu consulter, il est indiqué que la Fédération et "certains acteurs impliqués n’ont pas favorisé la rupture nécessaire avec une culture, une histoire et des habitudes de fonctionnement au détriment de la performance collective". Parmi les failles, il est également relevé que "la diététique" n’a pas été assez prise en compte dans le suivi des athlètes. Le rapport témoigne également d’un nombre anormal de blessures liées à un manque de suivi médical.

"On mentait pour éviter les réprimandes"

Le pôle de Calais constitue un autre exemple de ces dysfonctionnements. Katia Guillère, entraîneure de haut niveau encore en poste, y scrute les faits et gestes des gymnastes depuis trente ans. Les jeunes filles racontent arriver à l’entraînement la boule au ventre : "Certaines sont pesées tous les jours par les entraîneurs, elles ressortent en pleurs", confie Alix (1), 13 ans, qui a quitté le pôle en 2022 après deux ans de pratique. La situation est ancienne, comme en témoigne Victoria (1), la trentaine, entrée au pôle de Calais en 1999 et qui y est restée pendant six ans : "Le plus dur, ce n’était pas les cris. On me pesait avant et après l’entraînement pour me montrer que je prenais du poids à cause de l’eau que je buvais."

Libération a pu consulter la convention signée entre les familles des gymnastes et la Fédération. Il y est écrit que deux «examens médicaux approfondis réalisés par un médecin du sport» sont prévus chaque année, ainsi qu’un "bilan psychologique". Cassidie Renard, 13 ans, relativise l’intérêt de ces contrôles, dont les résultats sont connus des entraîneurs : "Pendant le test psychologique, on mentait sur le surentraînement ou les souffrances psychologiques pour éviter les réprimandes." L’adolescente a arrêté la GR en 2022, après trois ans passés en pôle à Evry puis à Calais. Elle dit avoir subi dans ce second lieu «un véritable harcèlement psychologique» en étant ignorée pendant deux semaines par Katia Guillère. "Elle me considérait comme une fainéante qui se blesse tout le temps et ne travaille pas assez", appuie-t-elle.

Une discipline qui demande une "exigence particulière"

Son père, François Renard, a sollicité la Fédération, notamment en lui communiquant des documents attestant d’une fracture de fatigue à la cheville ainsi qu’un pincement lombaire "résultant de la pratique à Calais". Dans une série de mails envoyée le 27 mars 2022, le père détaille la situation : "Cassidie a signalé sa douleur à de nombreuses reprises, aucune écoute voire du mépris en réponse." La réponse est brève : "La FFG procédera à un examen des faits mentionnés." Aucune suite ne sera donnée malgré ses relances, ce que confirme la Fédération.

Libération a contacté Katia Guillère et a été redirigé vers le ministère des Sports. Avec la FFG, ce dernier a refusé que l’entraîneure réponde aux accusations. "Je ne sais pas de quelle situation ni de qui vous parlez", a simplement réagi auprès de Libé Katia Guillère, renvoyant vers Delphine Ledoux, une gymnaste qu’elle a entraînée pendant quatorze ans. Contactée, Delphine Ledoux décrit celle qui l’a coachée jusqu’aux JO de Londres en 2012 comme "une personne bienveillante, très sensible et hyper investie dans son travail". Pour elle, la discipline serait moins sévère qu’auparavant, même si "le haut niveau demande une exigence particulière et une rigueur à tout niveau".

Cellule d’écoute

Une culture de la performance qui, pour beaucoup d’entraîneurs et de gymnastes, est de moins en moins acceptable. En 2020, dans le sillage des révélations de l’ancienne patineuse Sarah Abitbol, une cellule d’écoute a été crée par le ministère des Sports. Selon Fabienne Bourdais, directrice des sports et déléguée ministérielle à la lutte contre les violences dans le sport, 58 disciplines ont depuis été concernées par des signalements. "Tous les sports sont touchés, ce n’est pas l’apanage de certaines disciplines», insiste-t-elle, reconnaissant que "le sujet du poids est assez récurrent et peut être le terreau de comportements inappropriés". Lorsqu’un signalement est fait, une enquête administrative est lancée. Seulement, "pour que l’on puisse agir, il faut des signalements, pointe la responsable. Dans le haut niveau, les sportifs encore en carrière ont du mal à s’exprimer par peur des représailles et signalent souvent les abus longtemps après", comme pour Kseniya Moustafaeva. "Pendant ce temps, la souffrance est intériorisée."

(1) Les prénoms ont été modifiés.