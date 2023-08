Un titre mondial à 18 ans ? Rameshbabu Praggnanandhaa, prodige des échecs, est sur le point de marquer l’histoire

Né le 10 août 2005 à Chennai, dans le sud de l’Inde, Rameshbabu Praggnanandha accumule tous les records en termes de précocité. Après avoir remporté le championnat du monde d’échecs de la jeunesse des moins de 8 ans en 2013 et des moins de 10 ans en 2015, il devient, le 24 juin 2018 à 12 ans, 10 mois et 14 jours à peine, le deuxième plus jeune grand maître international de l’histoire des échecs derrière Sergueï Kariakine (12 ans et 7 mois).

Il faut dire que dans la famille, les échecs ont une place à part. Sa grande sœur, Rameshbabu Vaishali, née en 2001, est ainsi devenue championne du monde des moins de 12 ans et des moins de 14 ans. "Je venais régulièrement l'embêter quand elle jouait et du coup mes parents ont décidé de m'acheter un livre sur les échecs et c'est là que tout a commencé", racontait l'année passée Praggnanandhaa à nos confrères américains de CNN Sport.

Mais revenons à Rameshbabu Praggnanandhaa. S’il parvenait ce jeudi à prendre le meilleur sur Magnus Carlsen, sacré meilleur joueur d’échecs de la planète à cinq reprises, le jeune indien marquerait assurément encore un peu plus l’histoire de sa discipline.

Il y a un peu plus d’un an, Rameshbabu Praggnanandhaa avait déjà fait trembler la "planète échecs" en battant précisément le même Carlsen dans un tournoi en ligne constitué de parties rapides et rassemblant le gratin mondial. Il était alors devenu le plus jeune joueur à avoir réussi l’exploit de prendre le meilleur sur son aîné depuis 2013, année du premier sacre mondial de Carlsen. Une victoire qui avait eu un fort écho en Inde, Rameshbabu Praggnanandhaa ayant été l’objet de louanges venant de plusieurs grands noms du sport, à commencer par la star très populaire du cricket Sachin Tendulkar.

Depuis, les victoires se sont enchaînées comme l’an dernier lors des Open de Reykjavik (Islande) et de Paracin (Serbie). Sans faire disparaître la modestie du jeune maître. Ce jeudi, le Norvégien Magnus Carlsen le sait : il n’aura pas intérêt à prendre son adversaire de haut…

À lire aussi