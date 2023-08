Cynthia Bolingo, 5e au 400m des Mondiaux d'athlétisme: "Je suis fière de la course que j’ai livrée!"

Pour les médailles, il n’y a pas eu de véritable surprise au cours de cette finale, remportée par la Dominicaine Marileidy devant la Polonaise Natalia Kaczmarek (49.57) et l’athlète de la Barbade Sada Williams (49.60). Juste derrière l’Irlandaise Rhasidat Adeleke (50.13), la Bruxelloise, placée au couloir 2, a signé un chrono de 50.33, le cinquième temps de sa carrière.

"J'ai senti que le couloir m'a un tout petit peu désavantagée mais c'est le jeu ! Je l'accepte, explique Cynthia, qui était l'une des quatre Européennes au départ Je n'avais qu'à passer à la place (sourire). Non, plus sérieusement, je suis vraiment fière de la course que j'ai faite et c'est un beau chrono dans ces circonstances. Dans la dernière ligne droite, j'ai pu remonter quelques filles. Avec deux courses dans les jambes, c'est très positif."

L'athlète entraînée par Carole Bam, qui avoue avoir été aussi stressée avant cette finale qu'avant les séries ("où je tenais à passer au moins un tour"), aurait "bien sûr" signé avant les Mondiaux pour un tel résultat. "Quand on arrive en finale, on se dit toutefois que tout est possible. Mais il faut tenir compte du couloir, de la fatigue et je l'ai sentie. Malgré ça, je fais une belle course, j'y ai cru jusqu'au bout, et j'ai signé un beau chrono. Avec un couloir central, j'aurais pu confirmer mon chrono sous les 50 secondes. Mais quand les compteurs sont remis à zéro avant une finale, on fait avec l'énergie qu'il nous reste."

Cette cinquième place efface les doutes du début de saison marquée par des pépins physiques. "C'est vrai que c'est un peu inespéré. À l'époque, je me suis dit : oh non, dans quel état je vais arriver à Budapest ! Mais il était hors de question que je ne vienne pas, quitte à arriver sur un pied. Le fait d'être qualifiée depuis l'an passé m'a permis de prendre mon temps. C'est vraiment top ! Et c'est de bon augure pour les prochains championnats internationaux. Chacun avance à son rythme et pour l'instant le mien me convient bien."

Quand on lui parle des JO de Paris et de la possibilité de monter sur le podium, Cynthia Bolingo tempère : "On verra ! D'abord, il faut passer chaque étape et faire une préparation proche de la perfection pour réaliser des performances comme celles de mes concurrentes. Ce sera mon objectif pour commencer la prochaine saison."

À Budapest, on la retrouvera encore ce week-end avec le relais 4x400m. "Je vais récupérer et me tenir prête pour courir avec les Cheetahs. Ce sera différent, c'est un relais, on forme un team, et ce sera plus relax, je pense…"