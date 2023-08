Mondiaux d'athlétisme à Budapest: Letsile Tebogo offre au continent africain sa première médaille sur le 100m masculin

Avant Tebogo, ils sont une dizaine à s’être cassé les dents, le dernier en date étant le Sud-Africain Akani Simbine, à trois reprises en 2017, 2019 et 2022. Letsile Tebogo s’est mué en promesse de l’athlétisme mondial, au-delà du continent africain, en devenant champion du monde juniors du 100 m et vice-champion du monde juniors du 200 m, en 2021 et en 2022.

C’est l’an dernier, alors qu’il n’avait encore que 18 ans, qu’il est devenu le deuxième sprinteur de l’histoire à descendre sous la barrière des dix secondes sur 100 m avant l’âge de 20 ans. Quelques mois plus tard, il a également couru sous les vingt secondes sur 200 m.

À lire aussi

Pour autant, sa médaille d’argent mondiale dépasse ses espérances. “C’est une énorme fierté de décrocher cette médaille d’argent. Ce n’était pas le plan. L’objectif, c’était seulement la finale”, a avoué Letsile Tebogo.

À titre de comparaison, l’année de ses 21 ans, Usain Bolt – son “idole”, même s’il ne se souvient pas vraiment de l’avoir regardé parce qu’il n’avait jamais pensé pouvoir vivre de l’athlétisme quand il était enfant – ne savait pas encore ce que c’était de courir le 100 m en moins de 10 secondes. Avant de venir à l’athlétisme, auquel il ne s’est mis sérieusement qu’autour de “2018-2019, quand j’ai compris que je pouvais devenir professionnel”, Tebogo, élevé par une mère célibataire avec son frère cadet, jouait au football.

Mais lui qui a écrit une page de l’histoire sportive de son continent a finalement préféré la pratique d’un sport individuel. “Je pense qu’après cette médaille, le continent et le pays vont réfléchir à organiser davantage de courses, que les gens veulent voir”, espère celui qui partage son entraînement entre Gaborone, la capitale du Botswana, l’Afrique du Sud et l’Europe. Il rêve également, un jour, des Jeux olympiques sur le sol africain, “pour que les gens viennent voir combien l’Afrique est belle”.