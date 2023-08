Mondiaux d'athlétisme: Lyles sacré sur 200 m après le 100 m, premier doublé depuis Bolt

Avec ce doublé, et un troisième sacre consécutif sur 200 m, Lyles s'affirme un peu plus comme un des visages de l'athlétisme mondial, à un an des JO-2024 à Paris.

Le demi-tour de piste est décidément sa chasse gardée, son territoire: l'Américain y est aussi le troisième homme le plus rapide de l'histoire (19.31 en 2022), ne s'est plus incliné depuis la finale olympique 2021 (3e) et l'a bouclé en moins de vingt secondes plus souvent que Bolt.

Au total, en ajoutant l'or du relais 4x100 m masculin partagé en 2019, il s'agit du cinquième titre mondial de sa carrière.

En finale du 100 m dimanche, Lyles avait amélioré son record personnel de trois centièmes et égalé la meilleure performance mondiale de la saison pour s'imposer devant Tebogo et le Britannique Zharnel Hughes, tous deux crédités d'un temps de 9 sec 88 et départagés au millième de seconde.

Tebogo, double champion du monde juniors du 100 m (2021 et 2022) et promesse de l'athlétisme mondial, était alors devenu le premier sprinteur africain à se faire une place sur le podium mondial du 100 m masculin dans l'histoire, à vingt ans.

Knighton (19 ans) continue lui sa progression, un an après avoir été médaillé de bronze mondial du 200 m.