Une légende du catch est décédée à l’âge de 36 ans

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le monde du catch et c’est le légendaire Triple H qui l’a annoncé en personne : Bray Wyatt, Windham Rotunda de son vrai nom, est décédé d’une crise cardiaque jeudi. L’Américain souffrait des effets du covid-19, qui ont engendré des problèmes au cœur. “Je viens de recevoir un appel de Mike Rotunda, membre du Hall of Famer de la WWE, qui nous a informés de la nouvelle tragique : Windham Rotunda, membre à vie de la famille de la WWE et également connu sous le nom de Bray Wyatt, est décédé de manière brutale plus tôt aujourd’hui. Nos pensées vont à sa famille et nous demandons à tout le monde de respecter leur vie privée en ce moment.”