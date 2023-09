Le sauveteur de Bredene a parcouru 131 kilomètres en 60 heures et 55 minutes dans le golfe de Corinthe, en Grèce.

Le Belge avait débuté sa tentative de record du monde jeudi, un jour plus tard que prévu en raison de vents forts. Il était soutenu par une équipe de neuf personnes.

Il avait choisi le golfe de Corinthe parce qu'il pouvait y nager plus de 100 kilomètres en ligne droite et que l'eau y est beaucoup plus chaude qu'en mer du Nord.

"Mon premier objectif est de battre le record du monde, mais si je me sens encore bien après cette distance et que Poséidon m'aide, j'ai la ferme intention de continuer à nager aussi longtemps que je le pourrai", avait-il déclaré au début de sa tentative de record.

Matthieu Bonne a plusieurs records à son actif. Il y a moins de six mois, il a battu un record du monde à vélo. Il a également réalisé 8 Ironman en 8 jours sur les 8 îles des Canaries.