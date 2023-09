Visa Belgique annonce la Team Visa pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 avec Noor Vidts et Roger Habsch

Roger Habsch : Sprint en fauteuil roulant et recordman mondial

Roger Habsch, un nom bien connu dans le monde du para-athlétisme, a représenté fièrement la Belgique aux Jeux Paralympiques de 2020, où il a décroché deux médailles de bronze. Cependant, son palmarès ne s'arrête pas là. Il est actuellement le champion du monde du sprint en fauteuil roulant sur 200 m T51 et détient le record mondial sur 100 m T51.

Habsch a exprimé sa gratitude pour sa participation à la Team Visa, soulignant que cela signifiait bien plus qu'une simple affiliation. Il a déclaré : « Faire partie de la Team Visa signifie beaucoup pour moi. Au-delà de l'image de marque, il s'agit d'une véritable communauté. Visa propose des mesures concrètes pour aider les athlètes. Pour moi, la façon dont les athlètes sont traités équitablement au sein de la Team en dit long sur les valeurs de leur partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. »

Get In agency ©Get In agency

Noor Vidts : Une athlète polyvalente et déterminée

Noor Vidts, spécialiste de l'heptathlon et du pentathlon, a également marqué son nom dans le monde du sport. Elle a terminé à la 4e place du pentathlon aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et a décroché la médaille d'or aux championnats du monde de pentathlon en salle en 2022. De plus, Vidts s'est classée 5e de l'heptathlon aux championnats du monde, battant le record national belge de pentathlon par 24 points. Récemment, elle a terminé 6e aux Championnats du monde de Budapest.

Noor Vidts a exprimé sa fierté de faire partie de la Team Visa et a souligné l'importance de la connexion avec une entreprise mondiale comme Visa. Elle a déclaré : « En tant que membre de la Team Visa, je peux me concentrer pleinement sur l'entraînement sportif et le fait d'être une athlète. Visa est un réseau de paiement digital de confiance qui cherche à éliminer les obstacles et à connecter davantage de personnes à l'économie mondiale. Je suis également très fière d'être connectée à une si grande entreprise et d'inspirer les gens à l'être aussi. »

Visa Belgique : Engagé pour un monde inclusif

Jean-Marie de Crayencour, Country Manager de Visa for BeLux, a exprimé son honneur d'avoir Noor Vidts et Roger Habsch comme membres de la première Team Visa pour la Belgique. Il a déclaré : « Les compétences, le courage et la détermination de tous les athlètes participants sont à la fois une source d'inspiration et une leçon d'humilité. Nous serons à leurs côtés pour les soutenir dans leur voyage vers les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris. »

La Team Visa incarne l'engagement de Visa envers les Jeux Olympiques et Paralympiques depuis plus de 20 ans, en promouvant un monde inclusif où le dépassement de soi et l'inspiration sont les maîtres mots. Avec Noor Vidts et Roger Habsch en tête, Visa Belgique vise à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 un moment mémorable pour tous les Belges, quel que soit leur sexe ou leur condition physique.