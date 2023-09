Mémorial Van Damme : Bashir Abdi abandonne après 3 kilomètres dans sa tentative de record sur 10.000 m, les Falcons proches du record national

Il espérait effacer le record de Mohammed Mourhit établi au Mémorial le 3 septembre 1999 en 26:52.30. "Ce ne fut pas une décision facile d'abandonner. Dès l'échauffement, j'avais mal à la tête. Et c'était ma première course avec ces spikes et, sur cette nouvelle piste dure, je ne me suis jamais bien senti."

Le record personnel d'Abdi est de 27:24.41 depuis le 5 juin 2021 à Birmingham, en Angleterre.

Les Belgian Falcons s'approchent en 38.77 à 4/100e du record national

Le record du Mémorial appartient depuis 2005 à l'Éthiopien Kenenisa Bekele en 26:17.53.

Le relais 4x100m belge, les Belgian Falcons, composé de Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders et Valentijn Hoornaert a signé le temps de 38.77 secondes, à 4/100 du record national, lors de l'épreuve du Mémorial Van Damme, vendredi en début de programme de ce meeting de la Diamond League au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Placé au couloir 6, Il était opposé au couloir 7 au seul relais des Pays-Bas, qui détient un record national en 37.91 et a signé un meilleur chrono cette année en 38.77. Les Néerlandais se sont imposés en 38.49.

Le record national a été établi lors de l'Euro de Munich le 19 août dernier en 38.73 par le quatuor Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Simon Verherstraeten et Kobe Vleminckx.

Le meilleur chrono belge de l'année avait été réussi en 39.03 par le même quatuor Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders et Valentijn Hoornaert le 27 août au stade Roi Baudouin.

Le relais 4x100 belge, coaché par Lieve Van Mechelen, tentera de décrocher l'une des quatorze places pour les JO de Paris qui seront en jeu lors des World Relays, à Nassau aux Bahamas les 4 et 5 mai. Il restera ensuite deux places à pourvoir en fonction du ranking mondial.