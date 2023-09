Des mauvaises notes dans les chœurs de mêlée

C’est d’autant plus regrettable que, dans ce genre de compétition à dimension planétaire, le moment des hymnes est traditionnellement très émotionnel et symbolique avec une équipe faisant corps avec ses supporters et un patriotisme exacerbé dans les tribunes. Jusqu’ici, avec ces malheureux choristes chantant en canon, un public largué par le tempo et des joueurs plaqués au sol-mi-ré-do, la mauvaise note était salée. C’était la valse à mille temps, comme dirait Brel. En version The Voice, les candidats auraient été relégués sur la touche. Du coup, dès la deuxième semaine de l’épreuve, l’orchestre a modifié sa partition et refait ses gammes. Plus sobre et plus classique. Et d’ici au “prime time” du 28 octobre, il reste du temps pour trouver l’accord parfait et transformer l’essai. Haut les chœurs de mêlée !