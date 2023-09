Qui est Armand Duplantis, le recordman mondial du saut à la perche ?

Toujours plus haut, toujours plus impressionnant. Armand Duplantis a encore défié les lois de la pesanteur en améliorant d'un centimètre le record du monde du saut à la perche dimanche à Eugene. Il a mis entre lui et le sol 6,23 m. Le travail d'une vie. La passion d'une vie. Passé chez les pros en 2019, il a autant brillé par ses performances que par sa personnalité unique. Armand Duplantis n'est pas du genre à se torturer à l'aube d'une grande compétition. Malgré sa solitude, il ne cache aucune cicatrice derrière son large sourire. Mieux, il est taquin avec ses camarades. Le champion olympique 2021 et double champion du monde (2022 et 2023) a pourtant sacrifié, comme de nombreux sportifs de haut niveau, son enfance et son adolescence. La quête du défi ultime a guidé ses pas. Dans un documentaire intitulé Born to fly, le jeune réalisateur Brenan Robideaux a montré l'autre facette de la réussite. Celle des années plus compliquées marquées par le doute et les questions.