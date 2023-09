Macron s'emmêle dans la mêlée

Même lorsqu’il avait vidé, cul sec, une bouteille de Corona dans le vestiaire de l’équipe de Toulouse après la finale du Top 14, le président de la République avait été critiqué et repris de volée par l’opposition. Une députée écolo avait parlé de “masculinité toxique dans le leadership politique” et le porte-parole socialiste au parlement avait critiqué le message subliminal “après cinquante années d’efforts contre la consommation d’alcool.” Décidément, même dans les coulisses des stades, Macron peine à trouver ses marques. N’avait-il pas déjà fait l’objet de moqueries en décembre dernier lorsqu’il avait réconforté, face caméra et à la façon du grand frère compatissant, Kylian Mbappé après la finale du Mondial au Qatar. Voilà, en tout cas, qui prouve que l’utilisation du sport en politique est complexe et aléatoire. S’il veut partager, en août prochain, d’autres bières avec les athlètes français lors des Jeux Olympiques de Paris, le pensionnaire de l’Élysée a intérêt à bien bosser sa communication !