Qu’est-ce que cette petite boîte fixée dans le dos des joueurs de la Coupe du monde de rugby ?

Glissé dans un étui de protection, poussé sous le maillot des joueurs dans une petite poche, c’est un boîtier électronique qui permet de transmettre des données très importantes au staff des différentes nations. Vitesse, accélérations, fréquence cardiaque : la santé des joueurs et leurs performances sont analysées en direct. Si un joueur est au bord de l’épuisement, ses coachs le savent peut-être avant lui et peuvent le remplacer. De retour à l’entraînement, les données récoltées permettent également aux joueurs de savoir exactement dans quels secteurs et sur quels exercices ils peuvent encore s’améliorer.

Sur le terrain, ce boîtier ne change évidemment pas les pratiques des joueurs qui n’hésitent pas une seconde à envoyer les adversaires au sol pour récupérer le cuir. N’est-ce donc pas dangereux ? Émilien Gailleton, réserviste du XV de France, a rassuré tout le monde. Il a à peine le temps de s’en préoccuper. “Ce n’est pas du tout gênant. Parfois, quand on est sur le dos, on peut le sentir, mais de toute façon, on est dans le match”, précise le joueur. Comme l’indique Le Parisien, ce capteur pèse environ 70 g et est placé de façon stratégique entre les trapèzes ultra-musclés des joueurs.